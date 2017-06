Sieben Tote und Geiselnahme bei Angriff auf Irans Parlament

Im iranischen Parlament sind Medienberichten zufolge Schüsse gefallen. Das meldeten die iranischen Nachrichtenagenturen Fars und Mehr am Mittwoch. "Eine Person ist heute ins Parlament gelangt und hat das Feuer auf die Wachposten eröffnet", hieß es in den Meldungen. Er habe eine der Wachen am Bein getroffen und sei weggerannt.

Drei bis vier bewaffnete Männer sollen am Mittwoch mit Maschinengewehren ins Parlament eingedrungen sein. Ob sie festgenommen wurden, war zunächst noch unklar.

Die Agentur Tasnim berichtete ebenfalls über einen Verletzten. Die Schießerei halte an. Eine unabhängige Bestätigung der Meldungen war zunächst nicht zu erhalten.

Bei dem Angriff auf das iranische Parlament sind am Mittwoch einem Medienbericht zufolge sieben Menschen getötet worden. Zudem würden vier Personen in den oberen Stockwerken des Gebäudes in Teheran als Geiseln festgehalten, meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Sie berief sich auf einen Informanten vor Ort, verwies aber zugleich darauf, dass die Angaben nicht durch Sicherheitskreise bestätigt worden seien. Ein Kommando der Revolutionsgarden, der iranischen Eliteeinheit, habe einen der Angreifer getötet, meldete Tasnim weiter. Deren Identität und Motive waren zunächst nicht bekannt. Andere Medien berichteten davon, dass sich ein Selbstmordattentäter im Parlament in die Luft gesprengt habe.

Schießerei bei Khomeini-Mausoleum

Iranische Medien haben am Mittwochmorgen zudem Schüsse am Mausoleum von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini gemeldet.

Ein Mann habe auf mehrere Wachposten gefeuert. Ein Wachmann sei dabei getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur Tasnim. Kurz darauf meldeten Medien auch im Süden der iranischen Hauptstadt habe ein Mann um sich geschossen und mehrere Menschen verletzt. Er habe am Grabmal von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini das Feuer eröffnet, meldete die Nachrichtenagentur Fars.