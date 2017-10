Iran-Atomdeal: Gabriel warnt vor "Zerstörung" des Deals

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat vor einer "Zerstörung" des Atomdeals mit dem Iran gewarnt. In Europa gebe es große Sorge, dass die Entscheidung des US-Präsidenten dazu führen könnte, zurück in eine militärische Konfrontation auch mit dem Iran zu kommen, sagte Gabriel Montag vor dem EU-Außenrat in Luxemburg.

Er werde sich dafür einsetzen, alles zu machen, um aus EU-Sicht das Abkommen zu erhalten. Es wäre "falsch, das Abkommen zu zerstören. Mein Eindruck ist, dass es in den USA häufig darum geht, das zu beseitigen, was die Obama-Regierung machte. Zuerst die Gesundheitsversorgung, dann das Klimaabkommen, jetzt das wichtige Abkommen mit dem Iran", so Gabriel. Immerhin sei dies das einzige Mal, wo es gelungen sei, die militärische Konfrontation durch Verhandlungen wieder aufzulösen.

Wenn nun versucht werde, mit Nordkorea zu einer Verhandlungslösung zu kommen, damit es keine Atomwaffen mehr auf der koreanischen Halbinsel gibt, "stellt die Drohung mit dem Iran natürlich die Glaubwürdigkeit internationaler Verträge infrage", gab Gabriel zu bedenken. Wenn die Amerikaner wieder Sanktionen einführten, würden viele europäische Unternehmen nicht im Iran investieren. "Was da passiert, hilft den Hardlinern im Iran und schwächt diejenigen, die den Iran öffnen wollen."

In Europa gelte das Motto "pacta sunt servanda", in den USA gebe es offenbar einen anderen Umgang mit außenpolitischen Fragen, sagte der sozialdemokratische Politiker. Jedenfalls hoffe er, dass die USA überzeugt werden könne, dass die Welt nicht sicherer werde, wenn der Iran und die Nachbarregionen neuerlich in eine Krise hineingehen.