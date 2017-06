Irakische Truppen rücken in Mossul vor

Irakische Truppen sind staatlichen Medien zufolge in der IS-Hochburg Mossul weiter gegen die Terrormiliz Islamischer Staat vorgerückt. Einen halben Kilometer seien sie in das verbliebene Viertel der Jihadisten in der Altstadt Mossuls eingedrungen.

Die vollständige Einnahme der Großstadt sei nicht mehr fern, sagte ein Militärsprecher. Die Soldaten seien mit mindestens zwei Luftangriffen unterstütz worden. Wenigstens 13 IS-Mitglieder seien getötet worden. Demnach rückten die Streitkräfte auch näher an die Große Mosche von A-Nuri heran. Das Gotteshaus hat eine große symbolische Bedeutung, weil IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi sich dort das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt hatte.

Irakische Truppen hatten vergangenen Herbst mit der Offensive auf die wichtigste Stadt im Irak unter Kontrolle des IS begonnen. Übrig geblieben ist davon nur noch ein wenige Hundert Meter großes Gebiet im Zentrum der Stadt.