Irakische Armee kämpft weiter gegen IS nahe Mosul

Einen Tag nach der offiziellen Befreiung von Mosul (Mossul) rückten irakische Sicherheitskräfte im Umland der Stadt weiter gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vor. Mit Luftunterstützung der von den USA geführten Koalition seien IS-Gebiete in der südlich von Mosul gelegenen Stadt Shirkat belagert worden, hieß es am Dienstag aus irakischen Sicherheitskreisen. Die Jihadisten hatten die Gebiete erst in der vergangenen Woche eingenommen.

Shirkat gehört zu einer der wenigen Gegenden im Irak, in denen die Jihadisten noch aktiv sind. Der IS, der große Gebiete im Nordirak im Juni 2014 überrannt und eingenommen hatte, wurde von irakischen Sicherheitskräften zuletzt mehr und mehr zurückgedrängt. Am Montag erklärte Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi die bisherige IS-Hochburg Mosul für befreit. Nur noch vereinzelte IS-Kämpfer sollen sich in der Stadt aufhalten.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow bemängelte nach der Vertreibung des IS die Situation der Zivilisten in der Stadt. "Bisher ist nichts zur organisierten Rettung der Zivilisten geregelt. Alles war chaotisch und spontan", sagte der Chefdiplomat am Rande des OSZE-Treffens in Mauerbach am Dienstag. Die Zahl der Toten könne noch immer steigen. "Wir sind aber natürlich froh darüber, dass der IS besiegt wurde", sagte er der Agentur Tass zufolge. Mehr als 900.000 Menschen waren nach UN-Angaben vor der Gewalt und den Kämpfen aus der Stadt geflohen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht einen übermäßigen und rücksichtslosen Einsatz von Gewalt seitens der Konfliktparteien im Kampf um Mosul. Von Jahresbeginn bis Mitte Mai sollen mindestens 426 Zivilisten getötet worden sein.

Es sei ein Horror gewesen, den die Menschen von Mosul mit ansehen mussten, sagte Lynn Maalouf, die stellvertretende Direktorin von Amnesty für den Nahen Osten. Zivilisten seien zum Teil vom IS in den Häusern eingesperrt, die Türen mit Sprengfallen versehen worden, um die Bewohner als menschliche Schutzschilde zu benutzen.

Aber auch den irakischen Kräften und der von den USA geführten Koalition warf Amnesty ein rücksichtsloses Vorgehen vor. Die Truppen hätten ihre Taktik nicht ausreichend an die Situation in Mosul angepasst. Sie hätten weiterhin unpräzise und schwere Waffen eingesetzt, obwohl zahlreiche Zivilisten in den engen und übervölkerten Stadtteilen Mosuls eingeschlossen worden seien.

Das Pentagon hatte zugegeben, dass bei einem Angriff der Anti-IS-Koalition im März auf ein Gebäude in Mosul mehr als 100 Zivilisten unbeabsichtigt ums Leben gekommen seien.

Im Oktober 2016 hatten irakische Sicherheitskräfte mit dem Sturm auf die nordirakische Stadt Mosul begonnen. Mit dem Verlust ihrer irakischen Hochburg und einer drohenden Niederlage auch in ihrer De-facto-Hauptstadt Raqqa in Syrien verlieren die Islamisten immer größere Teile ihres Herrschaftsgebiets. Beobachter befürchten jedoch, dass der IS dennoch weiter Anschläge durchführen könnte.