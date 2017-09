Prinz Harry und Meghan Markle besuchten beide ein Event in Toronto. Aber nebeneinander durften sie nicht sitzen.

Lange haben Fans gewartet, nun sind der britische Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle erstmals bei der gleichen öffentlichen Veranstaltung aufgetreten - allerdings nicht gemeinsam, sondern diskret durch mehrere Sitzreihen getrennt. Der britische Prinz und die US-Schauspielerin nahmen am Samstag in Toronto an der Eröffnung der Invictus Games für verwundete Soldaten und Veteranen teil.

© AFP/Robbins Melania Trump sitzt an der Seite von Prinz Harry

© Geoff Robins / AFP Meghan Markle auf der Tribüne der Air Canada Arena

» Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt «

Während Harry bei der Eröffnungsfeier in eine Sportstadion neben US-First Lady Melania Trump saß, nahm Markle mehrere Meter entfernt Platz. Anfang des Monats hatte Markle sich sich erstmals öffentlich zu ihrer Beziehung mit Prinz Harry geäußert. "Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt (...) wir sind glücklich", sagte die 36-Jährige dem Magazin "Vanity Fair".

Markle lebt in Toronto, hier finden auch die Dreharbeiten zu der US-Fernsehserie "Suits" statt, in der sie eine Anwaltsgehilfin spielt. Laut seinem offiziellen Kalender wird Harry während der gesamten achttägigen Invictus Games bei Markle wohnen.