Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) ist in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Anzeigen bombardiert worden. Wie News erfahren hat, sind diese sind nun alle vom Tisch. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte auf Anfrage, dass sämtliche dortige Ermittlungsverfahren gegen den Villacher Stadtchef am Montag dieser Woche eingestellt wurden.

Darunter ist auch ein Verfahren rund um eine Gemeinderatssitzung, über das News ausführlich berichtet hat. Wie sich herausstellte, waren zwei Polizeibeamte in die Ermittlungen involviert, die der ÖVP angehören und bei der vergangenen Gemeinderatswahl in Villach für die Volkspartei – also gegen Albel – kandidierten. Einer von ihnen war als Ersatzgemeinderat sogar bei öfters bei Sitzungen anwesend.

Einzig offenes Verfahren in Bezug auf Albel ist somit jenes rund um den Umgang mit der Briefwahl bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016. Dieses wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien geführt und richtet sich gegen zahlreiche Personen aus verschiedenen Wahlbehörden.

In Bezug auf Villach sind die Ermittlungen abgeschlossen. Nun arbeitet die Staatsanwaltschaft an einem sogenannten Vorhabensbericht. Inhaltlich gibt die Justiz dazu keine Auskunft. Ein Vorhabensbericht kann entweder auf eine Anklageerhebung, auf eine Einstellung oder auf weitere Ermittlungen hinauslaufen. Albel hat die Vorwürfe immer bestritten. Sein Anwalt Meinhard Novak sagt: „Ich rechne mit einer Einstellung.“