Vor zwei Tagen wurde bekannt, dass das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) die sogenannten „Panama Papers“ gekauft hat. Im Finanzministerium von Hans Jörg Schelling in Wien ist man nun höchst interessiert daran, die Daten aus Deutschland zu bekommen.

„Wir sind in Kontakt mit den deutschen Behörden“, erklärt eine Sprecherin Schellings. Man habe eine Anfrage gestellt, ob das deutsche BKA die Daten mit den deutschen Finanzbehörden austauscht und ob diese in der Folge an Österreich weitergehen könnten. „Wir sind höchst interessiert, diese zu bekommen“, sagt die Sprecherin. Man habe sowohl bei den deutschen Steuerbehörden als auch auf „Fachebene“ angefragt.

Bei den „Panama Papers“ handelt es sich um geleakte Daten der großen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca mit Hauptsitz in Panama. Seit mehr als einem Jahr berichten Medien auf der ganzen Welt unter Führung des „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ) und der „Süddeutschen Zeitung“ aus den Papieren, die tiefen Einblick in die Welt des Offshore-Business und der Steueroasen gewähren. In den vergangenen Wochen berichtete News über spannende Österreich-Bezüge.