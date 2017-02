Nach dem Rücktritt des Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn könnte Trump auch den Rest seines Teams genauer unter die Lupe nehmen. Einige seiner wichtigsten Mitarbeiter waren bisher nämlich eher Last als Hilfe. Im Weißen Haus kämpfen zwei "Lager" um Einfluss, niemand traue niemandem, heißt es.

Ein knappes Monat ist Donald Trump als US-Präsident im Amt. Und schon jetzt lässt sich sagen, dass es für ihn bisher nicht wirklich wie geplant läuft. Das sehen nicht nur seine Gegner und viele Medien so, sondern offenbar auch Trump selbst. Ihm nahestehende Quellen berichten, dass er überrascht sei, "wie schwierig" der Job ist und dass sich das Land auch "nicht wie seine Geschäfte" führen lasse. Seine Zustimmungswerte sind die schlechtesten, die ein neugewählter Präsident je hatte. Und seit Trump am 27. Jänner einen mittlerweile von Gerichten gestoppten Einreisestopp für Menschen aus sieben, mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt hat, ist die Regierung nicht mehr zur Ruhe gekommen. Fast täglich gab es seither kleinere und größere Probleme und Skandale.

Für viele Schwierigkeiten sorgte nicht unmittelbar Trump selbst, sondern von ihm ins Weiße Haus gebrachte Mitarbeiter. Nun trat sein Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn überraschend zurück, nachdem bekannt wurde, dass er unerlaubte Kontakte mit Russland hatte. Flynn hatte im Dezember mit dem russischen Botschafter über die Aufhebung von Sanktionen gesprochen, das später aber abgestritten. Damit machte er sich auch den Russen gegenüber erpressbar, befand das FBI. Der Abgang einer so zentralen Person in der Regierung nach so kurzer Zeit rückt auch andere in den Fokus, deren Performance bisher nicht überzeugt hat. Wem könnte noch der Rücktritt nahe gelegt werden?

Partei-Establishment gegen Rechts-Ideologen

Hintergrund dieser Frage ist auch der Kampf zwischen zwei "Lagern" um Trumps Gunst und um Einfluss im Weißen Haus. Diese dürften hinter verschlossenen Türen versuchen, sich gegenseitig die Schuld für Probleme der Regierung zuzuschieben. Hinweis dafür ist auch ein Bericht der rechtsgerichteten Newsseite "Breitbart", die bis letzten Sommer von Trumps wichtigstem Berater Steve Bannon geleitet wurde. In dem Artikel wird Reince Priebus, der Stabschef des Präsidenten, für den "wackeligen Start" der Präsidentschaft verantwortlich gemacht und über seine baldige Ablöse spekuliert. Der Autor beruft sich auf "Quellen, die dem Präsidenten nahe stehen". Wegen der engen Verbindung Breitbarts zu Bannon wird das von politischen Beobachtern sehr ernst genommen.

Reince Priebus ist ein Vertreter des republikanischen Establishments, er war Parteivorsitzender, bevor ihn Trump zum Stabschef machte. Bannon ist das genaue Gegenteil. Der Ex-Breitbart-Boss ist ein Ideologe, der in seinem Medium Trumps Wahlkampf mit Anti-Establishment-Parolen und extrem nationalistischen Forderungen befeuert hatte. Das "Bannon-Lager" ist generell radikaler und rechter als die Parteielite und auch die meisten der republikanischen Abgeordneten im Kongress. Steve Bannon wird nachgesagt, den größten persönlichen Einfluss auf Trump zu haben. Er ist aber angeblich auch hauptverantwortlich für die Probleme mit dem Einreisestopp. Bannon und Co. sollen diesen verfasst haben, ohne andere Behörden und Ministerien um juristischen Rat gefragt zu haben. Deshalb sei dieser sehr angreifbar und mittlerweile auch gerichtlich gestoppt worden.

Priebus, Spicer und Conway auf "Abschussliste"?

Im "Breitbart"-Artikel wird die Verantwortung dafür hingegen Priebus umgehängt. Dass es eigentlich Bannon ist, der ihn loswerden will, liegt somit nahe. Die Stimmung im Weißen Haus dürfte mittlerweile extrem angespannt sein. Mitarbeiter kommunizieren Berichten zufolge aus Angst vor ihren Vorgesetzten nun über eine eigene App, die Nachrichten sofort wieder löscht. Auch Trumps Pressesprecher Sean Spicer (der zur Priebus-Fraktion gehört) hat bisher nicht wirklich überzeugt. In seiner ersten Pressekonferenz im Weißen Haus schrie er die Journalisten an, weil sie über die Zahl der Menschen bei der Angelobungszeremonie falsch berichtet hätten. Spicer schien die Zusammenarbeit mit der Presse danach zwar ruhiger angehen zu wollen, bei seinen Auftritten wirkte er aber immer wieder reizbar und nervös.

Er könnte ebenso auf der "Abschussliste" stehen wie die medial dauerpräsente Beraterin Kellyanne Conway. Sie war mehrmals durch seltsame TV-Auftritte aufgefallen, in denen sie Fakten oft durcheinander brachte. So sprach Conway in drei verschiedenen Interviews vom sogenannten "Bowling-Green-Massaker", das es nie gegeben hat. Zuletzt kündigte sie an, für Ivanka Trumps Schmucklinie werben zu wollen, obwohl das Regierungsangestellten verboten ist. Damit wollte sie wohl ihre Loyalität zum Präsidenten unter Beweis stellen, nun fordert die Ethikkommission der Regierung aber deshalb Ermittlungen gegen sie.