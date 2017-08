Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer erklärt, wie sein Parteichef, Sebastian Kurz, die erhoffte Kanzlerschaft anlegen könnte. Und er empfiehlt: Eine raschere Anhebung des Frauenpensionsalters sollte sich die neue Regierung "zügig vornehmen“.

Nach Ihrem Antritt als Landeshauptmann haben Sie von Experten eine "Eröffnungsbilanz“ legen lassen. Herausgekommen ist: Oberösterreich hat drei Milliarden Euro Schulden. Wollten Sie die Bürger auf harte Zeiten vorbereiten?

Das ist die Vorbereitung auf wichtige Zukunftsschwerpunkte. Mit dem ehrlichen Zusatz: Diese können wir nur setzen, wenn wir sparen. Bei drei Milliarden Schulden kann der Weg nicht sein, noch etwas draufzupacken, sondern Spielraum zu schaffen, um investieren zu können.

Sie müssen doch gewusst haben, wie hoch die Schulden des Landes sind.

Na selbstverständlich. Das sind ja keine geheimen Zahlen. Wir haben viel in Infrastruktur, Spitäler, Kultur investiert, das muss zurückgezahlt werden. Auch für die öffentliche Hand ist das Geld nicht abgeschafft. Wir sind noch in einer Position der Stärke. Wir haben uns aber auch als erstes Land in Österreich eine gesetzliche Schuldenbremse verordnet. Das heißt, wir müssen jedes Jahr ausgeglichen budgetieren, um vom Gesamtschuldenstand runterzukommen.

Würden Sie Sebastian Kurz auch raten, so eine Eröffnungsbilanz zu machen, sollte er Kanzler werden?

Das Wichtigste ist, zu sagen, wohin man will, dann sind die Leute bereiter, mitzugehen. Ich brauche Kurz keine Empfehlungen zu geben, aber bei einer Abgabenquote und einer Verschuldungsquote, wie sie Österreich hat, ist es sicher vonnöten, zu sagen, wo können wir zurückschrauben und wo können wir Spielräume schaffen.

Und zwar wo?

Es gilt für Österreich dasselbe wie für Oberösterreich. Je schneller wir uns darauf einstellen, dass wir in einem internationalen Wettbewerb stehen, desto besser. Es ist nicht ausgemacht, dass Konzerne sagen, wir bleiben in Österreich, weil wir immer schon da waren. Es muss die Infrastruktur passen, die Mitarbeiter - das ist eine Riesenherausforderung -, die Arbeitszeitregelungen und mehr. Das ist der Dreh- und Angelpunkt: Wenn das große Angebot an Arbeitsplätzen bleibt, ist alles andere zweit- und drittrangig.

Die ÖVP stellt seit Jahrzehnten den Finanz- und den Wirtschaftsminister. Sie hätten die Möglichkeit, zu agieren, schon gehabt.

Es gibt ja in jeder Phase neue Herausforderungen. Die große Wirtschaftskrise ist noch nicht so lange vorbei. Das war eine andere Herausforderung als jetzt. Jetzt geht es darum, dass wir uns vorausentwickeln - in der Digitalisierung, in den neuen Medien. In Oberösterreich haben wir an der Uni Schwerpunkte zu künstlicher Intelligenz. Da sind die Forscher führend bei Spracherkennungsprogrammen. Solche Bereiche brauchen wir jetzt. Das heißt: Für einen neuen Regierungschef gibt es neue Herausforderungen. Natürlich ist auch das Thema: Wer ist Erster, wer kann Vorgaben machen? Eine zentrale Frage wird auch sein: Gibt es zwei Partner - und ich gehe einmal davon aus, dass es einen Partner braucht -, die wirklich in dieselbe Richtung wollen? Das war ja leider oft das Thema bei der zu Ende gehenden Regierung. Dass man nicht sehr oft den Eindruck hatte, jetzt marschieren beide in die gleiche Richtung.

» Wir wollen mit Kurz Erster werden, Kanzlerpartei mit dem Anspruch, die Regierung zu führen «

Und warum sollte das nach der Wahl anders sein?

Dass wir die Österreicherinnen und Österreicher durch eine Neuwahl um Entscheidung bitten, hat klargemacht, dass wir an einem Wendepunkt und an einer Zeitenwende stehen. Dass wir uns nach vorne entwickeln müssen und die Stimmungslage in der Bevölkerung dafür da ist. Wir wollen mit Kurz Erster werden, Kanzlerpartei mit dem Anspruch, die Regierung zu führen. Dann wird es auch in anderen politischen Lagern die Bereitschaft zu Änderungen geben.

Die ÖVP war eine treibende Kraft bei der Obstruktion in der Regierung - und nun redet man von Zeitenwende?

Ich habe selber beim Wechsel gemerkt, dass sich heute neue Fragen stellen als noch vor wenigen Jahren. Das bringt auch neue Handlungsmuster. Wir in der ÖVP haben uns entschieden, einen wirklichen Wandel zu vollziehen. Auch mit einem personell mutigen Schritt. Die Führungsqualitäten, mit denen wir unseren neuen Bundesparteiobmann ausgestattet haben - das sind Signale, an denen die Leute sehen: Wir haben verstanden und wissen, dass wir uns auf neue Zeiten einstellen müssen.

Konsequent müsste die ÖVP aber auch alle anderen Player in der Regierung und im Parlamentsklub austauschen. Denn die haben die Reflexe gegen einen Koalitionspartner in der DNA.

Also eines möchte ich schon vorausschicken: Wenn wir uns den internationalen Vergleich anschauen, steht Österreich sehr gut da. Es ist ja nicht alles, was gemacht wurde, schlecht. Aber die politischen Muster, die sich verfestigt haben - wenn einer A sagt, sagt der andere justament B -, das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, Personen können sich ändern, und natürlich wird es auch neue Persönlichkeiten in der Regierung geben.

Sie glauben an die Wandlungsfähigkeit von Reinhold Lopatka und Wolfgang Sobotka?

Mir geht es eher darum: Was sagt die ÖVP als generelle Linie. Was gibt der Parteiobmann und hoffentlich Kanzler vor? Und nachdem wir gezeigt haben, dass wir uns sehr einig sind, können sich auch die Teamplayer darauf einstellen.

Sie sind im Stellvertreterteam von Kurz der Einzige mit Erfahrung in der Spitzenpolitik. Was ist denn Ihre Rolle? Der Mahner, der Checker, der nicht ganz so Junge?

Das Alter kann man nicht ändern. Ich habe mich gefreut, dass mich Kurz gefragt hat. Ich sehe mich natürlich als Vertreter der Länder, und als der, der Dinge, die den einzelnen Standorten wichtig sind, einbringt. Aber sicher nicht als Obergscheitl. Die Mischung stimmt, und es ist ein guter Austausch.

Das heißt, ohne die Länder geht es auch in der neuen ÖVP nicht?

Österreich ist ein föderaler Staat und wird von den Bundesländern getragen. Nachdem wir in so vielen Ländern gestalten, ist es höchst sinnvoll, dass wir uns einbringen. Kurz ist ein sehr selbstbewusster Gestalter. Führung heißt, vorauszugehen und Entscheidungen zu treffen. Aber er kann auch gut einbeziehen.

Haben Sie ihm schon widersprochen?

Wir reden oft miteinander. Das bringt mit sich, dass man nicht immer die gleiche Meinung hat.

» Ich gehe davon aus, dass diese Phase mit Kurz sehr lange dauern wird «

Wie autoritär agiert er?

Bei diesen neuen Instrumenten, die der Bundesparteiobmann jetzt bekommen hat, sind Dinge, die wir in den Ländern auch machen. Auch ich entscheide bei personeller Aufstellung und inhaltlich. Wir haben entschieden, dass wir das jetzt auf Bundesebene auch so machen. Das ist gut, aber nichts Neues.

Gelten diese neuen Rechte für jeden künftigen Parteiobmann, oder ist das eine Lex Kurz?

Wir haben uns jetzt einmal neu aufgestellt und ich gehe davon aus, dass diese Phase mit ihm ohnehin sehr lange dauern wird.

Kurz hat Entlastungen in der Größenordnung von 13 bis 14 Milliarden Euro angekündigt, ist aber bisher schuldig geblieben, wo gespart werden soll. Wissen Sie es?

Wir haben angekündigt, dass im Herbst das Programm vorgestellt wird. Aber wir sind ja vom Grundzugang die ÖVP. Das heißt, man weiß, wie wir uns das Zusammenleben und die Gesellschaft vorstellen. Daher wird es nicht die Riesenüberraschungen geben. Ähnlich wie bei unserem Landesbudget werden alle sagen müssen, was sie beitragen. Es kann ja nicht so gehen, dass jeder sagt, das will ich, das brauche ich, und der Finanzminister muss es mir geben. Ein Bereich, wo man sparen kann, sind sicher die Doppel- und Dreifachförderungen. Viel kann man auch durch klare Kompetenzzuteilungen heben. Manche Dinge soll der Bund machen, manche die Länder - und zwar zur Gänze. Bisher ist es so: Der Bund macht etwas, aber die Länder ein bissel mit.

Das liegt aber am Beharrungsvermögen der Landeshauptleute, oder?

Es müssen alle beitragen, da haben Sie recht. Aber es werden sich alle leichter tun, auch die Länder, wenn wir gewisse Bereiche frei und eigenverantwortlich gestalten können.

Welche Zuständigkeit würden Sie denn hergeben?

Da wird immer gerne darüber spekuliert, aber das ist natürlich Verhandlungssache. Im Bereich Schule und Lehrer können wir vor Ort sicher besser gestalten. In anderen Bereichen wie Jugendschutz oder den großen baulichen Fragen ist eine österreichweite Zuständigkeit sinnvoll. Das kann man sich ausmachen. Die Länder werden sicher nicht blockieren.

Sie wollen mit der Bildung einen sehr großen Bereich für die Länder und bieten dem Bund dafür einen politisch "kleineren“ Bereich wie den Jugendschutz?

Das sind ja nur Beispiele, und es ist mir klar, dass es dazu ein faires, ehrliches Gespräch geben muss. Wir haben mit der jetzigen Regierung mit großem Getöse eine Bundesstaatsreformgruppe eingeführt. Die ist im Sand verlaufen. Da ist es schon Zeit, dass man einmal Nägel mit Köpfen macht.

Sie haben die Förderungen angesprochen. Die ÖVP gilt ja als auf einem Auge blind, wenn es um die Landwirtschaft geht.



Man kann in Oberösterreich gut sehen, was Landwirtschaft bedeutet. Das eine große Thema sind regionale Lebensmittel. Deren Produktion muss konkurrenzfähig sein. Das wird nur gehen, wenn wir uns bereit erklären, das zu unterstützen. Das andere große Thema ist Landschaftspflege in einer Region, die massiv auf Tourismus setzt. Da wird von der Landwirtschaft massiv beigetragen. Daher sind das Gelder, denen Leistungen gegenüberstehen. Das kann man ideologiebefreit diskutieren. Ich bin sicher nicht der, der mit Scheuklappen durch die Gegend geht und sagt, das darf von Haus aus nicht angesprochen werden.

Ein anderes Reizthema sind die Pensionen: Was kann man da von einer ÖVP-Regierung erwarten? Anhebung des Regelpensionsalters?

In bestehende Pensionen greift niemand ein. Aber in die Zukunft gesehen, ist die Bevölkerung weiter als das ideologische Geplänkel. Wenn wir älter werden, später aus der Ausbildung kommen, das Arbeitsleben kürzer, die Pensionsleistung länger wird, kann sich das nicht ausgehen.

Soll das Frauenpensionsalter schneller an die Männer angepasst werden?

Ich glaube schon, dass man das schneller machen könnte und dass es dafür Verständnis gibt. Das gehört zu den Dingen, die sich eine neue Regierung zügig vornehmen muss. Der Zeitraum, der für die Anpassung gewählt wurde, ist schon sehr lang. Ich bin aber nicht dafür, einen Schnellschuss zu produzieren.

Sehr zügig wurde zuletzt der Pflegeregress abgeschafft. Ohne Gegenfinanzierung. Wie finden Sie das?

Bei der Aufhebung des Pflegeregresses haben wir gesehen, dass es da gleich um Riesensummen geht. 100 Millionen Euro - und ich glaube, dass es sogar noch mehr sein wird. Ehrlicherweise wird man irgendwann darüber reden müssen, wie wir die Pflege organisieren und finanzieren. Im Gesundheitsbereich haben wir ein Versicherungssystem, im Pflegebereich finanzieren wir alles aus der Steuerkasse. Das wird sicher Thema werden.

War es gescheit, das im Parlament so schnell durchzuwinken?

Ich hätte mir gewünscht, dass man das besser vorbereitet. Ich hoffe, dass es bis zum 15. Oktober nicht noch mehr Schnellschussaktionen gibt.

Warum hat die ÖVP dann mitgemacht? Ein Wahlkampfgag?

Weil das Thema ja nicht neu war und wir uns inhaltlich überlegt haben, das so zu machen. Der Wunsch wäre aber, das besser vorzubereiten.

Ist Politik ein Handwerk, das man gelernt haben sollte?

Ein Teil davon sicher. Wie in jedem Beruf gibt es Dinge, die man können muss: wie man zu Entscheidungen kommt und wie man miteinander umgeht. Aber da sich in der Politik täglich neue Herausforderungen stellen, ist auch ein guter Schuss Momentum dabei, das man nicht bis ins Letzte erlernen kann.

» Wir reden oft. Kurz überrascht mich zwar, aber nicht medial. «

Auf der ÖVP-Bundesliste wird es nur Quereinsteiger geben. Wertet das das Handwerk ab?

Es kommt auf die Mischung an. Die neuen Persönlichkeiten sehe ich als wichtiges Signal, dass wir wieder breitere Bevölkerungskreise und Persönlichkeiten ansprechen.

Fragt Sie Kurz oder erfahren Sie die Neuzugänge aus den Medien?

Wir reden oft. Er überrascht mich zwar, aber nicht medial.

Wie oft hatten Sie schon Bauchweh dabei?

Bisher ist es mir immer so gegangen, dass ich gedacht habe: interessant, aber ich konnte es aus vollem Herzen mittragen.

Bisher gab es in der Politik nur wenige geglückte Quereinstiege.

Es ist immer ein guter Zeitpunkt, den Gegenbeweis anzutreten. Es geht um die Mischung, also auch darum, was wir aus den Ländern bringen.

Und sonst gibt es halt Queraussteiger?

Oder auch: Queraufsteiger.



Apropos Ausstieg: Wie haben Sie die bittere Abschiedsrede ihres Landsmannes Reinhold Mitterlehner empfunden, der die ÖVP kritisiert hat?

Er hat den Umstieg auf Kurz gut ermöglicht. Aber am Ende ist jeder immer ein Mensch mit persönlichen Betroffenheiten. Dafür habe ich natürlich Verständnis.

Was hat denn davor überwogen? Die Solidarität mit dem Oberösterreicher, den man sich nicht "rausschießen“ lässt, oder der Wunsch nach dem Wechsel zu Kurz?

Ich bin immer so gestrickt, dass der gewählte Chef meine Solidarität hat. Mitterlehner hat sehr professionell geschaut, dass er in der Regierung Ergebnisse bringt. Aber irgendwann sind alle zur Meinung gekommen, das geht nicht mehr, weil aus der Regierung nicht genug herauszuholen ist.



Thomas Stelzer arbeitete nach Abschluss seines Jus-Studiums zunächst bei Raiffeisen, entschied sich aber rasch für eine politische Laufbahn. Er war Mitarbeiter im ÖVP-Landtagsklub, ab 1997 Abgeordneter und ab 2009 Klubobmann der ÖVP. 2015 wechselte er in die Landesregierung. Im April 2017 folgte er Langzeit-Landeshauptmann Josef Pühringer nach. Zudem ist er Vizechef der Bundes-ÖVP.