Florian Silbereisen und Helene Fischer begeistern ein Millionenpublikum. Doch einen, der sich auskennt, überzeugen sie nicht.

Er ist einer, der sich in der Schlagerszene auskennt. Freddy Quinn bekannt mit dem Hit "Junge, komm bald wieder", gehörte in den 50er und 60er Jahren zu den beliebtesten Schlagersängern Deutschlands. Er verkörperte das Idealbild des singenden Seemanns.

Heute schätzt der 87-Jährige die Vorzüge des Pensionistendaseins. "Wir können morgens ohne Probleme zwei Stunden lang frühstücken. Uns wird nicht langweilig", sagte der Sohn eines Kaufmanns und einer Journalistin, den es Anfang der 50er-Jahre nach Hamburg verschlagen hatte. Seine Partnerin Rosi male, er repariere Uhren.

In der Schlager- und Showbranche hat sich seiner Zeit einiges verändert. In einem Interview mit der "Bild" wirft Quinn einen kritischen Blick auf das, was sich tut. Das meiste, was mittlerweile im Fernsehen läuft, ertrage er nicht, so der Sänger und Schauspieler. "Beim "Fernsehgarten" muss ich immer schnell wegschalten. So viel Playback. Und dann sind die nicht mal lippensynchron", so Quinn.

Helene Fischer & Florian Silbereisen

Kritik übt Quinn auch an der Entscheidung, Florian Silbereisen als Kapitän des "Traumschiffs" einzusetzen. Er halte Silbereisen für "die Fehlbesetzung überhaupt" und fügt hinzu: "Da muss ein richtiger Kerl hin! Er kann in der Bord-Gastronomie servieren. Sonst nix!"

Quinn scheint nicht alleine mit seiner Kritik zu sein. Schauspielerin Heide Keller, die lange Chefhostess Beatrice auf dem "Traumschiff" spielte, hält Florian Silbereisen auch für eine Fehlbesetzung auf dem ZDF-Dampfer. "Mit dem "Traumschiff"-Kapitän verbindet man nicht einen fröhlichen Buben, der mit guter Laune zu Musik auf der Bühne rumhüpft", sagte sie der dpa. Der Kapitän auf dem "Traumschiff" sei kein netter Unterhalter.

Angesprochen auf Silbereisens Ex-Freundin, Schlagersängerin Helene Fischer, setzt Quinn nach: "Die kenne ich gar nicht richtig. Interessiert mich nicht."

Das dürfte den ein oder anderen Schlagerfan dann aber doch missfallen.

