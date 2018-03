Schweden hat sich als Vermittler bei möglichen Gesprächen zwischen den USA und Nordkorea über das umstrittene Atomprogramm des asiatischen Landes angeboten.

"Wenn wir irgendwie aushelfen können, werden wir es tun", sagte Ministerpräsident Stefan Löfven am Samstag in Luxemburg nach Angaben der Nachrichtenagentur TT. Wie genau Schwedens Hilfe aussehen könnte, ließ er offen.



Man wolle abwarten, bis das Land darum gebeten werde, sagte Löfven. Die schwedische Zeitung "Dagens Nyheter" berichtete unter Berufung auf anonyme Quellen, Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho werde bald seine schwedische Amtskollegin Margot Wallström treffen. Ein Sprecher Wallströms kommentierte diesen Bericht nicht. Er betonte aber, Schweden sei wie andere Länder an einer friedlichen Lösung des Konflikts interessiert.

Löfven verwies am Samstag darauf, dass sein Land seit den frühen 1970er-Jahren eine Botschaft in Pjöngjang unterhalte und vor Ort auch die Interessen der USA vertrete. Man müsse aber bedenken, dass die Hauptakteure in dem Konflikt die beiden Koreas sowie die USA und China seien. "Sie müssen eine Basis finden, um voranzukommen", zitierte TT den Regierungschef weiter.

Schweden hatte bereits bei der Freilassung des in Nordkorea inhaftierten US-Studenten Otto Warmbier mitgewirkt. Ende 2015 war der damals 21-jährige nach einer Gruppenreise in dem Land bei der Ausreise festgenommen und wegen "feindlicher Handlungen gegen den Staat" zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA im Juni 2016 starb er - er hatte damals bereits 15 Monate lang im Koma gelegen. Bei einem Besuch Löfvens im Weißen Haus bedankte sich US-Präsident Donald Trump am Dienstag für die damalige Hilfe Schwedens im Fall Warmbier.