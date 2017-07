In den Hamburger Messehallen begrüßt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel die G20-Staatsgäste.

Als letzter der G-20-Staats-und Regierungschefs ist der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag zum Gipfeltreffen in der norddeutschen Stadt Hamburg gelandet. Macron und seine Frau Brigitte wurden am Flughafen von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz begrüßt. Auch Außenminister Jean-Yves Le Drian und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire kamen mit in die Hansestadt.



Trump und Putin: Das erste Treffen

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin sind sich erstmals persönlich begegnet. Beim G-20-Gipfel in Hamburg gab es am Freitag einen ersten Handschlag nach dem Eintreffen aller Staatsgäste, berichtete Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Sie gaben einander die Hand und sagten, dass sie sich extra treffen und bald sehen werden", sagte Peskow der Agentur Tass zufolge.



Die Führer der größten Atommächte planten für den Nachmittag ihre erste längere Begegnung. Er freue sich darauf, twitterte Trump vorab. Auch die Außenminister Rex Tillerson und Sergej Lawrow berieten am Rande des Gipfels in Hamburg. In den russisch-amerikanischen Gesprächen soll es unter anderem um Syrien und die Ukraine gehen.

Russland sieht das Pariser Klimaschutzabkommen nach den Worten von Präsident Wladimir Putin als Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit. Zum Start des Hamburger Gipfeltreffens rief Putin am Freitag die G-20-Länder auch zum gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus auf und plädierte für weitere Reformen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Russland werde sich zudem weiter an der Harmonisierung der globalen Energiemärkte beteiligen und helfen, Preisschwankungen zu reduzieren, sagte Putin bei einem Treffen der wichtigsten Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS) am Rande des G-20-Gipfels.

Der zweitägige Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte soll am Vormittag mit der offiziellen Begrüßung der Gäste durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (10.00) beginnen. Nach den Krawallen Autonomer in der Nacht war die Lage in der Stadt gespannt. Zahlreiche neue Demonstrationen sind angekündigt.

Am Rande des Gipfels wollen Macron und Merkel am Samstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine reden.

US-Präsident Donald Trump freut sich nach eigenen Worten auf die Begegnung mit Russlands Staatschef Wladimir Putin beim G-20-Gipfel in der norddeutschen Stadt Hamburg. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er am Freitag: "Ich freue mich auf die Treffen mit den Weltführern heute, einschließlich meines Treffens mit Wladimir Putin. Viel zu diskutieren."

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA𯺺𯸸 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Juli 2017

Er werde die USA gut repräsentieren und für ihre Interessen kämpfen, fügte er in einer zweiten Botschaft hinzu. "Fake-News-Medien werden nie korrekt über mich berichten, aber was soll's."

Trump und Putin planen für den Nachmittag ihre erste persönliche Begegnung. Unter anderem soll es um die Kriege in Syrien und in der Ukraine gehen. Auch die Außenminister Rex Tillerson und Sergej Lawrow werden sich im Hamburg treffen.

May: Spielräume für Terroristen einengen

Die britische Premierministerin Theresa May will beim G-20-Gipfel in Hamburg den Kampf gegen den Terrorismus forcieren. Schlupflöcher bei der Finanzierung von Terrorismus sollen geschlossen werden, will May in einer Rede beim Gipfel fordern, berichtete die BBC unter Berufung auf Auszüge aus dem Redetext. Auf diese Weise sollen auch die Kreise terroristischer Einzeltäter eingeengt werden können.



"Wir engen die Spielräume von Terroristen auf offener Straße ein, wir müssen aber auch die Methoden einengen, mit denen die Entwicklung von Attacken auf angreifbare Ziele möglich wird und weitere Angriffe inspiriert werden", heißt es in dem Manuskript Mays. Großbritannien war zuletzt Schauplatz mehrerer schwerer und folgenreicher Terrorangriffe.

Tusk zu Migration: Rücksichtloser Kampf gegen Schmuggler

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat als Minimalanforderung an die G-20 den "rücksichtslosen Kampf gegen die Schmuggler" im Flüchtlingsbereich gefordert. Vor Beginn des G-20-Gipfels in Hamburg sagte Tusk am Freitag, dies wäre "das Mindeste, was man auf globaler Ebene" in der Flüchtlingskrise erreichen könne.

Sollte es keine Lösung geben, wäre dies ein "Beleg für eine traurige Heuchelei einiger der G-20". Gleichzeitig zeigte sich Tusk pessimistisch. "Leider muss ich sagen, dass wir derzeit nicht einmal für dieses Minimum auf die volle Unterstützung rechnen können". Trotzdem hoffe er weiterhin, "dass es noch gelingen wird, einen Erfolg zu verbuchen".

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, für ihn sei es wesentlich, dass "in Sachen Afrika" die G-20 zu verbindlichen Beschlüssen kommt. "Wir müssen deutlichere Akzente setzen. Da tun wir uns auch als Europäer schwer". Juncker verwies darauf, dass beim Afrika-Trustfonds 1,8 Mrd. Euro auf den Weg gebracht worden seien, die EU-Kommission habe die Summe auf 2,6 Mrd. Euro angehoben. "Aber die Staaten haben sich bequemt, bisher nur 200 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Dichtung und Wahrheit klaffen hier zu sehr auseinander, wenn es um Afrika geht". Und Juncker weiter: "Der Gedichte über Afrika sind genug geschrieben, jetzt müssen wir handeln". Dabei gehe um die Investitionsoffensive für Afrika in Höhe von 44 Mrd. Euro, die beitragen solle, dass Probleme an Ort und Stelle gelöst werden können.

Tusk seit weiterhin die Migration als eine der großen Herausforderungen. Er verbuchte es als Erfolg, dass nach der hohen Zahl an irregulären Migranten über die östliche Mittelmeerroute im ersten Halbjahr 2016 mit 185.000 Flüchtlingen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres nur mehr 9.000 gekommen seien. Allerdings sei die Lage auf der zentralen Mittelmeerroute nach wie vor kritisch. Italien brauche die Solidarität der anderen EU-Staaten. Das Ziel sei es, die "Welle schon an der Quelle zu bekämpfen, nämlich in Nordafrika. Das ist die Hauptaufgabe. Italien kann dabei auf die Hilfe Europas rechnen, in jeder Dimension".

Juncker droht mit raschen Gegenmaßnahmen bei Protektionismus

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat vor Beginn des G-20-Gipfels in Hamburg am Freitag neuerlich die USA vor Schutzmaßnahmen bei Stahlimporten gewarnt. Ohne Amerika namentlich zu nennen sagte Juncker, sollte es dazu kommen, "werden wir mit Gegenmaßnahmen reagieren. Innerhalb weniger Tage, da brauchen

wir keine zwei Monate".

» Sind in gehobener Kampfstimmung «

Jedenfalls "sind wir in gehobener Kampfstimmung", so Juncker. Heute sei keinesfalls der "Moment gekommen, wo man zu simplen Mitteln des Protektionismus zurückkehren darf". Dies wäre der "absolut falsche Weg". Notwendig sei im Gegenteil ein resolutes Zugehen aufeinander. Juncker führte dabei die politische Einigung vom Vortag mit Japan über ein Freihandelsabkommen mit der EU an. "Das ermöglicht uns, unsere Exporte nach Japan um ein Drittel nach oben zu schrauben. Das geschieht ohne Abstriche und unter Wahrung aller relevanten europäischen Interessensgebiete wie Arbeit, Umwelt oder Datenschutz.

"Gewalttäter zur Rechenschaft ziehen"

Der deutsche Justizminister Heiko Maas hat die gewaltsamen Proteste zum Auftakt des G-20-Gipfels in Hamburg verurteilt und das Vorgehen der Behörden gegen Randalierer verteidigt. "Diejenigen, die Straftaten begehen unter dem Deckmantel des Demonstrationsrechts, die gehören nicht auf die Straße, sondern die gehören vor ein Gericht", sagte Maas am Freitag beim EU-Justizministertreffen in Tallinn.

Wichtig sei, dass Gewalttäter zur Rechenschaft gezogen werden. Nur dann könnten diejenigen, die friedlich demonstrieren wollen, dies auch tun. "Dort wo Straftaten begangen werden in einer Stadt wie Hamburg, da müssen sie auch geahndet werden. Und die Hamburger Polizei hat das in aller Konsequenz in der letzten Nacht auch getan", sagte der SPD-Politiker in der estnischen Hauptstadt.

Auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter betonte Maas: "Jede Meinung ist wichtig, jeder hat das Recht zu demonstrieren. Aber: Gewalt darf niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. #G20".

Bei Protesten am Donnerstagabend war es in Hamburg zu massiven gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten mit Verletzten auf beiden Seiten gekommen.

Karas erwartet "Signal gegen Trumpisierung der Weltpolitik"

"Ein klares Signal gegen die 'Trumpisierung' der Weltpolitik" erwartet der Europaabgeordnete Othmar Karas vom Treffen der Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G-20) in der norddeutschen Stadt Hamburg. "Ich erwarte von den G-20 ein Bekenntnis gegen Protektionismus, für Multilateralismus und für internationalen Handel", sagte Karas am Freitag laut Aussendung in Wien.

"Probleme müssen durch internationale Zusammenarbeit gelöst werden, nicht durch nationale Abschottung. Nur durch Handel mit anderen Wirtschaftsräumen ist, können wir Arbeitsplätze und Wachstum schaffen. Protektionismus und Mauern lösen kein einziges Problem, sondern verschieben die Probleme nur. Wir müssen die Globalisierung formen, damit die Globalisierung nicht uns formt. Dazu muss Europa seine Kräfte bündeln", betonte der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament.