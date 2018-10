Instagram ist meist nicht das richtige Medium für schonungslose Ehrlichkeit. Eher wird hier das perfekt polierte Wunsch-Ich demonstriert. Doch der Instagram-Account Honest Couple (ehrliches Paar) setzt hier einen gegensteuernden Trend. Hier verraten Paare, was sie wirklich beschäftigt.

Der perfekte Urlaub unter Palmen, das beste Essen weit und breit, die Sportskanone. Das sind die Fotos, die uns täglich auf Instagram empfangen, alles Wunschbilder von Menschen, wie sie sich selbst gerne präsentieren. Wie sie wirklich sind, das wird auf Instagram selten abgebildet.

Ein Instagram-Account mit dem Namen Honest Couple (ehrliches Paar) steuert dem nun entgegen. Hier verraten Paare die wahren Geschichten hinter ihren schönen Paarfotos. Also was die Paare wirklich beschäftigt, bewegt oder was sie denken. Einsenden kann jeder Beiträge, es müssen nur beide Personen am Bild zustimmen. Und hier ein paar ehrliche Geschichten:

Kein Sex nach der Schwangerschaft

Nichts Ernstes gewollt

Er wollte, dass sie abtreibt – für Geld

Mit einem Sexualtäter liiert

Verhasste Kinder

Nur noch Wir

Wütender Freund

Ungute Ex-Freunde

Keine Hochzeit ohne Ehevertrag

Unliebsamer Hausfrauen-Job

"Verliebt - aber werde ihn verlassen"