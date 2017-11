Der Perfektionismus und all die schön inszenierten Menschen auf Instagram können bisweilen schon einmal einschüchternd wirken. Dagegen setzt sich nun ein neuer Trend auf dem sozialen Netzwerkportal durch: Das sogenannte „Chinning“ (aus dem Englischen "chin", "Kinn"). Mit Doppelkinn wird hier gegen die Schönheitsstandards posiert.

Sympathie und Humor stehen zur Freude vieler Instagram-User beim neuesten Trend auf dem sozialen Netzwerk im Vordergrund. Im Gegensatz zu den unzähligen hochstilisierten und perfekt inszenierten Fotos mit krassen Filtern überzogen, die sämtliche Normalos als Supermodels darstellen, kursieren nun auch absichtlich unvorteilhafte Bilder im Netz, die zum Lachen anregen.

What a fine line we have here to have the #chinfie shine with the city itself 𯻻 Ein Beitrag geteilt von Michelle Liu • Chinchelle (@chinventures) am 23. Jun 2017 um 16:20 Uhr

Die 21-jährige Michelle Liu ist die Erfinderin dieses neuen Trends, genannt „Chinning“. Dabei fotografieren sich die „Models“ absichtlich in einem so ungünstigen Winkel, meistens von unten, dass sie einfach immer ein Doppel- (Dreifach- oder Vierfach-)Kinn haben. Liu dokumentierte so ihre Reise um die Welt und posierte in lustigen Selfies vor den Sehenswürdigkeiten – und fand inzwischen zahlreiche Nachahmer.

A little throwback of me bridging the gap from chin to shining chin 𯉉 let me know what your best tower pun or joke is 𯃃 Ein Beitrag geteilt von Michelle Liu • Chinchelle (@chinventures) am 22. Okt 2017 um 20:00 Uhr

It may be the Common but it's swan of a kind 𯷷𯻻‍♀️ Ein Beitrag geteilt von Michelle Liu • Chinchelle (@chinventures) am 26. Jul 2017 um 17:47 Uhr

1 Doppelkinn auf 2 ski. Drai #chinning #skigirl #hotaf Ein Beitrag geteilt von doppelkinnmare (@doppelkinnmare) am 31. Okt 2017 um 8:07 Uhr

#chinning #chins #chinn Ein Beitrag geteilt von Lindsay Rosar (@lindsay615) am 28. Okt 2017 um 18:38 Uhr