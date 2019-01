Der Zwist zwischen Meghan und Kate füllt seit Wochen die Klatschspalten. Obwohl sich die Schwägerinnen offenbar nicht sonderlich gut verstehen, hat sich Herzogin Kate jetzt Harrys Frau zum Vorbild genommen.

Royale Beine ohne Strumpfhosen? Undenkbar! Bis Meghan Markle kam. Die ehemalige Schauspielerin weigert sich bis heute, strikt die royalen Regeln zu befolgen und zeigt sich immer wieder ohne das bis vor ihrer Zeit für Prinzessinnen obligatorische Beinkleid. Kate scheint das emanzipierte Auftreten ihrer Schwägerin inspiriert zu haben, denn plötzlich zeigt sich auch die Herzogin von Cambridge im tiefsten Winter ohne Strumpfhose.

Bei einem Charity-Termin der Hilfsorganisation "Family Action" in Lewisham südöstlich von London zeigte sich Herzogin Kate in einem grünen Kleid des Labels Beulah. Knapp 700 Euro kostet das gute Stück, das für die 36-Jährige maßgefertigt wurde.

Trotz der winterlichen Temperaturen, die derzeit auch in Großbritannien herrschen, verzichtete Kate auf einen Mantel und überraschenderweise auch auf Strumpfhosen.

Die dreifache Mama winkte wie bei jedem ihrer öffentlichen Termine fröhlich den Fotografen zu. Genau wie Meghan lässt sich auch Kate nichts zum angeblichen Zwist entlocken.

Zumindest in diesem Punkt halten sich die Schwägerinnen vorbildhaft an die Vorgaben der Queen. Privat ist privat. Und das wird wohl auch so bleiben.

