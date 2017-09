Insolvent am 1. September 2017

Die aktuellen Insolvenzen vom 1. September 2017 laut Alpenländischen Kreditorenverband AKV Europa.

Wien

Handelsgericht Wien

Port Bau und Handels GmbH, 6 S 114/17g, Masseverwalter: Jaksch Johannes Dr., Anmeldefrist: 31.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Matic Aleksandar, 4 S 111/17a, Masseverwalter: Stortecky Felix Dr., Anmeldefrist: 24.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Bezirksgericht Floridsdorf

KÖHRL Wolfgang, 31 S 157/17s, Anmeldefrist: 11.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Stindl Marcel, 31 S 164/17w, Anmeldefrist: 11.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Fischer Markus, 31 S 167/17m, Anmeldefrist: 11.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Vucic Vjekoslav, 31 S 165/17t, Anmeldefrist: 11.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Weiss Hamlet, 31 S 159/17k, Anmeldefrist: 11.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Bezirksgericht Fünfhaus

Kaffashbashi Mohammad Hossein, 18 S 23/17f, Anmeldefrist: 23.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Ewald Tanja, 16 S 33/17m, Anmeldefrist: 18.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Bezirksgericht Innere Stadt Wien

Grimmeißen Michael Ulrich, 67 S 26/17x, Anmeldefrist: 30.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Abu-Rida Marketa, 67 S 31/17g, Anmeldefrist: 30.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Günes Pinar, 67 S 30/17k, Anmeldefrist: 23.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Bezirksgericht Josefstadt

Mertz Andreas, 12 S 24/17b, Anmeldefrist: 10.11.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Helscher Vesna, 11 S 22/17a, Anmeldefrist: 23.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Niederösterreich

Landesgericht Korneuburg

PSM Print-Shop-Mail e.U., 32 S 22/17y, Masseverwalter: Winkelmayr Horst Mag., Anmeldefrist: 27.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Landesgericht Wiener Neustadt

Graf Dachservice und Spenglerei GmbH, 11 S 97/17a, Masseverwalter: Schenz Rupert Dr., Anmeldefrist: 05.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Bezirksgericht Gänserndorf

Steinkellner Udo, 11 S 42/17m, Anmeldefrist: 26.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Zemcik Karin, 11 S 43/17h, Anmeldefrist: 25.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Steiermark

Landesgericht für ZRS Graz Abt. 25

C3-Service GmbH, 25 S 60/17m, Masseverwalter: Lerchbaumer Arno Dr., Anmeldefrist: 05.10.2017, Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

C3-Holding GmbH, 25 S 59/17i, Masseverwalter: Lerchbaumer Arno Dr., Anmeldefrist: 05.10.2017, Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

Landesgericht für ZRS Graz Abt. 27

GMS life GmbH, 27 S 51/17b, Masseverwalter: Krautgasser Walter Mag., Anmeldefrist: 03.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Landesgericht Leoben Abt. 17

Florea Ramona-Marilena, 17 S 39/17d, Masseverwalter: Böchzelt Thomas Mag., Anmeldefrist: 25.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Kampusch Christian, 17 S 38/17g, Masseverwalter: Bader Helene Mag., Anmeldefrist: 25.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Oberösterreich

Landesgericht Linz

Wozabal Management GmbH, 17 S 102/17z, Masseverwalter: Schuster Christopher Mag., Anmeldefrist: 10.10.2017, Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

Wozabal Textilservice Gesellschaft m.b.H. & Co.KG., 17 S 98/17m, Masseverwalter: Zeitler Thomas Dr., Anmeldefrist: 10.10.2017, Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

Wozabal MPZ Medizinproduktezentrum Ges.m.b.H. & Co KG, 17 S 100/17f, Masseverwalter: Mooseder Norbert Dr., Anmeldefrist: 10.10.2017, Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

GENERAL HYDRAULICS GmbH, 17 S 81/17m, Masseverwalter: Scheinecker Walter Mag., Anmeldefrist: 20.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Landesgericht Ried im Innkreis

Babs Gastro GmbH in Liqu., 17 S 30/17v, Masseverwalter: Dr. Johann Kahrer, Anmeldefrist: 31.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Verlassenschaft Verlassenschaft nach Brigitte Franziska Ademi, 17 S 34/17g, Masseverwalter: Mitterbauer Franz Mag.Dr., Anmeldefrist: 31.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Landesgericht Wels

Wozabal Textile Logistik GesmbH & Co KG, 20 S 84/17d, Masseverwalter: Schiller Klaus Dr., Anmeldefrist: 05.10.2017, Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

Wozabal Sterilgut - SystemeGmbH & Co. KG., 20 S 85/17a, Masseverwalter: Insolvenz-Treuhand Gesellschaft m.b.H., Anmeldefrist: 05.10.2017, Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

Wozabal Mietberufsbekleidung GmbH & Co.KG, 20 S 83/17g, Masseverwalter: Stossier Martin Dr., Anmeldefrist: 05.10.2017, Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

Bezirksgericht Steyr

Kaiblinger Helmut, 18 S 74/17i, Anmeldefrist: 13.11.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Bezirksgericht Wels

Dukic (auch Djukic) Sasa, 19 S 76/17z, Masseverwalter: Kübeck Rainer Mag., Anmeldefrist: 20.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Kärnten

Landesgericht Klagenfurt

Bogdan Amalia, 41 S 65/17g, Masseverwalter: Gewolf-Mulley Tanja Mag. Dr., Anmeldefrist: 03.10.2017, Konkursverfahren mit Masseverwalter

Bezirksgericht Klagenfurt

Bandel Michael, 38 S 50/17f, Anmeldefrist: 17.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Bezirksgericht Spittal an der Drau

Plamenig Karin, 6 S 27/17i, Anmeldefrist: 12.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Burgenland

Bezirksgericht Jennersdorf

Janeschitz Franz, 4 S 2/17s, Anmeldefrist: 02.11.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Bezirksgericht Neusiedl am See

Putikova Katarina, 3 S 13/17b, Anmeldefrist: 26.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Tirol

Bezirksgericht Innsbruck

Göbbel Rudolf, 22 S 63/17i, Anmeldefrist: 27.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Bezirksgericht Kufstein

Haidacher Josef, 9 S 24/17i, Anmeldefrist: 06.11.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Vorarlberg

Bezirksgericht Dornbirn

Cuka Daniel, 14 S 48/17w, Anmeldefrist: 04.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Jeromin Aleksandra, 14 S 47/17y, Anmeldefrist: 04.10.2017, Schuldenregulierungsverfahren

Alle Angaben ohne Gewähr.