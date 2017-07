Der von US-Präsident Donald Trump immer wieder kritisierte Justizminister Jeff Sessions hat nach Angaben von Vertrauten keine Rücktrittspläne. Der Republikaner fühle sich von den öffentlichen Angriffen zwar beleidigt, sagten zwei ihm nahestehende Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Sein Wille, im Amt zu bleiben, sei aber groß.

Trump ist mit Sessions unzufrieden, weil sich dieser in den Ermittlungen zur Russland-Affäre für befangen erklärt hat und damit auch nicht für Sonderermittler Robert Mueller zuständig ist. Die Angriffe des Präsidenten begannen in der vergangenen Woche mit einem Interview. Am Montag bezeichnete Trump seinen Minister dann als "angeschlagen". Am Dienstag schließlich erklärte er auf Twitter, Sessions sei bei den Ermittlungen zum privaten Mailserver der früheren Außenministerin Hillary Clinton "sehr schwach" gewesen. Ins Detail ging er nicht.

Sessions war der erste republikanische Senator, der Trump im Wahlkampf unterstützte. Auch deswegen kommt die scharfe Kritik für viele in Washington überraschend. Die beiden Insider sagten, Trump wolle auf Sessions Druck ausüben, so dass er zurücktrete. Eine Entlassung wäre für den Präsidenten allerdings heikel: So feuerte er im Mai überraschend FBI-Direktor James Comey und löste damit Empörung aus. Eine Entlassung Sessions' würde auch bei Republikanern im Kongress Tumulte auslösen. Sessions selbst hat erklärt, er mache seine Arbeit gern und wolle im Amt bleiben, so lange dies angemessen sei.

Trump steht wegen der Russland-Affäre unter Druck. In der Sache stellen das FBI, Sonderermittler Mueller und mehrere Kongressausschüsse Nachforschungen an. Dabei geht es um den Verdacht, dass Russland die Präsidentschaftswahl zugunsten Trumps beeinflusst haben könnte. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück. Trump hat erklärt, es habe keine geheime Zusammenarbeit zwischen seinem Wahlkampfteam und Russland gegeben.