Insider: Marseille-Angreifer war kurz zuvor in Haft

Der Messerangreifer von Marseille war nach Angaben aus Sicherheitskreisen kurz vor der Tat festgenommen worden. Er sei erst am Freitag in Lyon in Gewahrsam genommen worden, weil man ihn verdächtigt habe, für einen Raubüberfall verantwortlich zu sein, sagte eine mit den Polizeiermittlungen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

Aus Mangel an Beweisen sei der Mann aber wieder freigelassen worden. Am Sonntag hatte er in Marseille zwei junge Frauen getötet, bevor er von einem Soldaten erschossen wurde. Die radikalislamische IS-Miliz reklamierte die Tat für sich. Dem Insider zufolge ist die Identität des Mannes weiterhin unklar. Demnach soll er acht verschiedene Decknamen benutzt haben und manchmal erklärt haben, in Frankreich geboren zu sein. Ein anderes Mal habe er Algerien als Geburtsland angegeben.