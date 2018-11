Wo ist mein Paket? Was bringen Beschwerden bei der Service-Hotline? Ein vermeintlicher DHL-Mitarbeiter hat Antworten.

Gerade in der Vorweihnachtszeit steigt das Arbeitspensum bei den Paketzustellern. "Die stärkste Zeit des Jahres im Hinblick auf das zu befördernde Paketaufkommen hat bereits begonnen", so Christian Kirchmayer, Head of Commercial bei DHL. "Zu Spitzenzeiten bedienen wir in Österreich rund 1.400 Zustellrouten pro Tag."

Fragen wie: Wo ist mein Paket? Kann ich mein Paket nachverfolgen? Und was bringen Beschwerden bei der Service Hotline? nehmen wohl auch in dieser Jahreszeit zu.

Fragen, die es zu beantworten gilt. Ein deutscher Reddit-Nutzer, der sich in dem sozialen Netzwerk als DHL-Mitarbeiter zu erkennen gab, stellte sich diesen und anderen Fragen. Wir haben die interessantesten Fragen und Antworten zusammengetragen und auch bei DHL selbst nochmals nachgehakt.

Frage 1: "Haben die DHL-Trucks irgendein Ortungsgerät?"

Die Frage stammt von einem User, der zudem hinzufügte: "Wenn der Zustekker potenziell mal kurz mit hunderten Paketen durchbrennen will, muss das doch irgendwie zurückverfolgbar sein. Oder?"

Die Antwort: "Offiziell können die Fahrzeuge nicht geortet werden, wird denke ich bei der Post auch nicht kommen. Bei GLS kann man Online ja nachschauen, wo sich der Fahrer gerade befindet. Jedoch können die Scanner sicher geortet werden, sind ja mit dem Internet verbunden."

Auch DHL bestätigte gegenüber news.at - "Zustellfahrzeuge sind nicht mit Ortungsgeräten ausgestattet."

Wie lässt sich eine Sendung dann nachverfolgen? Kirchmayer betont, dass alle an DHL Paket Austrai übergebenen Sendungen durch mehrfache Scanevents von der Abholung des Pakets bis zur Zustellung verfolgbar sind. "Dies trifft sowohl für den Absender des Pakets, als auch für den Empfänger des Pakets gleichermaßen zu."

Frage 2: "Wie oft gehen Pakete verloren?"

Die Antwort: "Bei der Masse eigentlich erstaunlich wenig. Hatte nur einmal ganz am Anfang ein Paket, welches ich morgens beladen hatte und dann nicht mehr auffindbar war. Ansonsten kam bei mir noch nie was weg. Früher, als Apple noch die Handys im Originalkarton verschickt hat, wurden die manchmal im Paketzentrum geklaut und einfach das leere Paket weiter verschickt. War dann immer sehr unangenehm beim Kunden."



Auch Christian Kirchmayer bestätigt diese Aussage - "Die Anzahl von Schadensfällen, gemessen an den beförderten Paketen, bewegt sich im Zehntel Promille Bereich".

Dennoch kann es vorkommen, dass ein Paket verlorgen geht. Hier betont der Experte, dass alle Daten und Informationen einer nicht auffindbaren Sendung "unverzüglich an den Absender des Pakets kommuniziert werden." Schließlich ist der jeweilige Vertragspartner des Logisitikdiensleisters der jeweilige Absender des Pakets.

Frage 3: "Wie effektiv sind Kundenbeschwerden bei der Service-Hotline?"

Bei dieser Frage lässt der vermeintliche DHL-Insider kein wirklich gutes Haar an der Service-Hotline.

Die Antwort: "Beschweren bei der Hotline bringt wirklich nicht viel, weil das bei DHL nicht wirklich jemand interessiert. Ich kann das auch nicht wirklich nachvollziehen, warum manche Zusteller so arbeiten. Ich wäre froh, wenn Du immer da bist und ich die Pakete losbekomme, ist eigentlich weniger Arbeit, als die Dinger zu benachrichtigen und auf die Post zu bringen."

Kirchmayer sieht das - verständlicherweise - anders. Er betont den Service-Charakter des Unternehmens und ergänzt: "Bewährt hat sich, dass Kunden sich über unsere Website direkt an das Management wenden können Der eine oder andere Kunde fühlt sich besser verstanden und aufgehoben, wenn er sein Anliegen direkt bei der Geschäftsführung deponieren kann. Es versteht sich von selbst, dass jedem Anliegen nachgegangen wird und jeder Kunde entsprechendes Feedback erhält.."

Frage 4: "Wieso passiert es so oft, dass der Zustellversuch nicht erfolgreich war, obwohl ich zuhause bin?"

Die Antwort: "Wohnst du in einer größeren Stadt? Sowas wird bei uns nicht gemacht. Ich und meine Kollegen hier liefern jedes Paket aus, welches an diesem Tag in das ZSP (Zustellstützpunkt, Anm. d. Red.) geliefert wird. Würde mächtig Ärger geben, wenn der Kollege die Pakete vom Vortag mit ausliefern müsste. Aber bei uns ist auch das meiste Verbund, da musst du eh an das Haus, wegen der Briefpost. Würde aber nicht auschließen, dass in anderen ZSP sowas gängig ist."

Frage 5: "Womit kann ich ,meinem’ DHL-Zusteller zu Weihnachten eine Freude machen?"

Eine Frage, deren Antwort vielleicht auch nach der Weihnachtszeit Bestand hat.

Die Antwort: "Viele schenken eine Flasche Wein. Oder einfach ganz klassich: Über Geld freut man sich immer."

Frage 6: Sind Paketzustellung bis zur Haustür bald kostenpflichtig?

Ein User wollte es ganz genau wissen: "Was hältst du von der Idee, dass Paketzustellung bis an die Haustür zukünftig kostenpflichtig sein soll und dass standardmäßig nur noch zum nächsten Paketshop geliefert wird?" Zu beachten gilt, dass der vermeintliche DHL-Mitarbeiter in Deutschland tätig ist.

Die Antwort: "Ich denke, das wird in Zukunft unvermeidbar werden. Die Mengen werden immer mehr und immer unlukrativer für die Logistikunternehmen. Auch ist es in den großen Städten sehr nervig, wenn die ganzen Paket-Fahrzeuge die Straßen blockieren. Laut der Post sollen eventuell Depots in den Städten eröffnet werden, in denen die Pakete dann von allen Logistikunternehmen abgeholt werden können. Finde ich eine gute Idee. Für einen Aufpreis wird dann zur Haustür geliefert, wer das dann benötigt. Die andere Seite ist dann natürlich, dass wahrscheinlich einige Jobs in der Zustellung wegfallen werden."

Für Christian Kirchmayer von DHL gibt es dazu eine klare Antwort - "Nachdem es der überwiegende Kundenwunsch der Österreicherinnen und Österreicher ist an die angegebene Zustelladresse zuzustellen, stellt sich die Frage nach einer standardmäßigen Zustellung nur an Paketshops nicht."

Frage 7: "Wie viele Kilometer pro Tag läuft bzw. fährt man im Schnitt?"

Die Antwort: "Das ist extrem unterschiedlich. Bei einem Bezirk in der Stadt fahre ich acht Kilometer am Tag, bei einem auf dem Land 70 Kilometer."

Frage 8: Welche Routen sind beliebter?

Die Frage eines Users: "Routen mit großen Firmen müssten beliebter sein als Routen mit Privatpersonen, oder? Oder wird das mit eingerechnet und Fahrer mit vielen Firmen müssen sich dann noch eine zweite Fuhre mit Paketen abholen?"



Die Antwort: "Kann man pauschal nicht sagen. Ich habe auch ein Bezirk mit Gewerbegebiet in einer Kleinstadt. Die meisten hassen diesen Bezirk, ich mag ihn am meisten. Gewerbegebiete sind natürlich von der Paketanzahl um einiges höher und daher auch anstrengender, dafür bekommt man viele Pakete auf einmal weg und muss nichts beim Nachbarn abgeben. Mit dem T5 kann es schon passieren, dass man bei dieser Tour nachladen muss. Dafür kann man an guten Tagen extrem früh Feierabend machen. Bei der Post wird immer der ganze Tag bezahlt, egal wie lange man wirklich unterwegs war."

Frage 9: Beissen Hunde auch DHL-Mitarbeiter?

Es ist scheinbar kein Mythos, dass Hunde es auf Briefträger abgesehen haben...

Die Antwort: "Ja. Wurde schon zweimal gebissen."