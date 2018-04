Die Kirche ist nahezu unermesslich reich an Kunstschätzen. Doch diese zu erhalten, kostet Geld und braucht Experten, die Handschriften, Gemälde und Reliquien nicht nur hinter Klostermauern sicher verwahren, sondern auch deren Geschichte(n) weiter erzählen.

Eine unscheinbare Tür in einem Seitenhof des Stiftes Klosterneuburg. Sie führt in die Wohnburg Leopolds III., hier nahm die Geschichte der machtvollen, prächtigen Klosteranlage ihren Anfang. Der Wohnsitz des Stifters nimmt sich neben dem barocken Prunk geradezu bescheiden aus. 1114 ließ der Babenberger Markgraf nebenan den Grundstein für die Stiftskirche legen, 1133 holte er die Augustiner Chorherren ins Kloster. Wer sich heute dem Stift nähert, sieht vor allem die Pracht, die mächtigen Kuppeln, weiß um dessen reiche Schatzkammer und die gut gefüllten Kassen. Doch hier hinter dieser Tür ist vielleicht nicht der geistliche, aber ein geistiger Kern des Ganzen: das Archiv.

Hier wacht Stiftsarchivar Karl Holubar über Akten, Urkunden und Handschriften aus 1.000 Jahren, die nicht nur religiösen Inhalts sind. Das Stift und seine Chorherren fungierten auch als Schreiber für weltliche Geschäfte. Grundbücher, die Entstehungspläne ganzer Wiener Bezirke (damals auf Stiftsgründen), Verwaltungsakten, Baupläne des Barocktraktes sind hier verwahrt. Die kostbarste Handschrift, der Codex Traditionum, versammelt Urkunden aus dem 12. Jahrhundert, die nicht nur die Besitzgeschichte des Stiftes erklären, sondern wegen dessen ausgedehnten Grundbesitzes auch die Entwicklung des ganzen Landes.

Und das Archiv wächst beständig weiter. "Wenn ein Chorherr stirbt, bin ich unter den Ersten, die reingehen, und sichere den Nachlass", erzählt Holubar. Der kann von Büchern und Kunst bis hin zur Modelleisenbahnsammlung reichen.

Doch ist das, was der Archivar hütet, noch gar nicht das augenscheinlich Spektakulärste, das hinter den Klostermauern auf Besucher wartet. Die Chorherren leben Tür an Tür mit einer rund 270.000 Bände umfassenden Bibliothek mit alten Handschriften, einer Kunstsammlung, die vom Mittelalter bis in die Neuzeit reicht, und einer Schatzkammer, in der der österreichische Erzherzogshut zu sehen ist und jener Schleier von Leopolds Frau Agnes, dessentwegen das Stift laut Gründungslegende überhaupt steht, wo es steht.

Reiche Kirche

Trotzdem hört oder liest man hier gar nicht gern, das Stift Klosterneuburg sei steinreich. "Es stimmt gar nicht, dass das alles dem Kloster gehört", belehrt der Archivar. Leopold III. habe nicht das Kloster mit Reichtum ausgestattet, sondern eine Stiftung eingerichtet, zu der Kloster, Bibliothek, Archiv, Kunstsammlung und ein großer Grundbesitz gehören, damit sich die Institution selbst erhalten kann. Und: "Alles wurde durch gutes Wirtschaften zusammengehalten. Natürlich ist das ein unglaublicher Reichtum, den man sich aber auch leisten können muss", sagt Holubar. "Das Stift gibt viel Geld aus, um die Sammlungen zu sichern." Rund 500.000 Euro im Jahr kosten Personal, Erhaltungsarbeiten und Ankäufe. "Könnte das Stift das nicht aus eigener Kraft, müsste der Staat einspringen."

Was er ohnehin auch tut. Dass die Kirche über kaum schätzbare Kunstwerke verfügt, ist bekannt. Die saloppe Aussage, man möge diese doch verkaufen und das Geld spenden, greift aber sogar Kritikern kirchlichen Reichtums zu kurz. In Michael Hebeis' "Schwarzbuch Kirche" heißt es dazu knapp: "So etwas ist blanke Polemik. Der Kirchenbesitz als solcher ist sicher nicht das Problem, und die Kunstschätze waren in Kirchenhand sicher besser aufgehoben als in jeder weltlichen Institution." Ein profaner Grund dafür: "Die Kirche vererbt nicht", sagt Karl Holubar. Heißt: Ihr Besitz wird nicht unter möglicherweise zerstrittenen Nachfahren aufgeteilt, die ihrerseits dann Teile davon verscherbeln.

Die kirchlichen Kunstschätze, die Pracht ihrer Sakralbauten sind überdies meist der Öffentlichkeit zugänglich und touristische Anziehungspunkte, weswegen der Staat ihren Erhalt auch mitfinanziert. So listet der Kulturbericht des Bundes penibel auf, wie viel in den Denkmalschutz kirchlicher Bauten investiert wird. 2016 waren es etwa 2,5 Millionen Euro in ganz Österreich. Dazu kommen oft noch Landesförderungen, 2016 in Niederösterreich zum Beispiel 3,3 Millionen Euro. Ausstellungen hinter Klostermauern können ebenfalls Förderungen erhalten.

Wissenschaft der Brotkäfer

In den kirchlichen Institutionen übernimmt eine neue Generation die Verantwortung für die Kunstsammlungen. Hier geht es nicht nur um das Bewahren und Wegsperren, sondern um die Erforschung und das Weitererzählen der Geschichte. Martin Haltrich ist Historiker, Germanist und Spezialist für Mittelalterliche Handschriften. Als Leiter der Stiftsbibliothek kennt er sich mittlerweile auch bei höchst irdischen Dingen aus: zum Beispiel damit, wie man dem fiesen Brotkäfer zu Leibe rückt, ohne gleich zur Chemiekeule zu greifen. Nämlich durch Nützlinge, die diesen verspeisen, ohne ihrerseits an den Büchern bzw. an deren Leim zu knabbern, wie das eben der Käfer tut. "Hier sind wir Versuchslabor, in staatlichen Institutionen ist es viel schwerer, etwas Neues auszuprobieren", erklärt er. Aber natürlich geht es in der Bibliothek auch um etwas ganz anderes. Neben dem Erhalt und der Restaurierung alter Bücher und Handschriften arbeitet man an der Digitalisierung der Sammlung, damit sie der Wissenschaft leichter verfügbar gemacht werden kann. Studierende arbeiten für ihre Dissertationen, etwa zum Thema Leopold und Heiligkeit. "Warum wurde seine Heiligsprechung betrieben, wie waren die medialen Prozesse früher? Wie kann man Leopold in das 21. Jahrhundert bringen?"

Haltrich führt in die Mittelalterliche Bibliothek, zieht einen dicken Band aus dem Regal: "Ein richtig cooles Pergament, sehr wertvoll. Den Wert von zwei Gutshöfen hab ich hier in der Hand." Doch was nützt der Wert, wenn keiner ihre Geschichte kennt? "Wenn die Geschichte einer Bibliothek nicht weitererzählt wird, sinkt die Bedeutung der Objekte. Darum schaue ich, dass ich sie unter Forscherinnen und Forschern an den Mann bringe."

Die Beziehung von Kirche und Kunst reicht bis zu Gegenwart. Als Stiftskustos Wolfgang Huber ein Dutzend Künstler fragte, ob ihnen zum heiligen Leopold etwas einfallen würde, sagte keiner ab. "Wir wollten alles, nur keinen alten Opa, der nur fromm ist den ganzen Tag", erklärt Huber und zeigt ein Bild, dass den Erzherzog als jungen, kraftvollen Politiker zeigt.

Sakrale Fassadenkletterer

"Es gibt keinen Architekten, so atheistisch kann er gar nicht sein, der nicht einmal eine Kirche bauen möchte", sagt Wolfgang Zehetner. Er ist selbst Architekt und hat eine Kirche gebaut. Seit 1993 ist er allerdings für die größte Kirche des Landes zuständig. Er ist Dombaumeister zu St. Stephan und damit verantwortlich dafür, dass dieses Wiener Wahrzeichen detailgetreu erhalten bleibt.

Links vom Riesentor, durch einen Zaun den Blicken der Passanten weitgehend verborgen, liegt die Dombauhütte direkt am Stephansdom. An manchen Tagen wird man durch waghalsige Fassadenkletterer auf sie aufmerksam. Gut gesichert an Alpinseilen übersteigen sie die Kirche, um nach losen Teilen zu suchen, die abstürzen und jemanden verletzen könnten, und Reparaturbedarf zu eruieren. "Als ich als Dombaumeister angefangen habe, bin ich selbst auf den Turm gestiegen", erzählt Zehetner. Wohl auch, um zu demonstrieren, dass er es kann. Mittlerweile überlässt er das Klettern aber lieber seinen Mitarbeitern. 20 sind das: Steinmetze, Restauratoren, ein Schlosser und ein Tischler.

Auch die Dombauhütte und die Instandhaltung des Domes muss sich die Kirche erst einmal leisten können. 2,3 Millionen Euro pro Jahr kostet das, erzählt Dompfarrer Toni Faber, rund 50.000 Euro davon kommen aus Kirchenbeiträgen, 2016 rund 73.000 Euro vom Denkmalamt der Rest muss von Sponsoren und Kleinspendern erbeten werden. Dass einer der Steinmetze in Manner-Rosa-farbenem Arbeitsgewand werkt, liegt genau daran.

Ins kleinste Detail

Hier in der Werkstatt der Steinmetze scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. An mehreren Steinblöcken wird gearbeitet, kleine Details der gotischen Domfassade, von unten mit freiem Auge kaum sichtbar, werden genau nachgemacht. Denn jeder dieser Teile ist ein bisschen anders, es muss ausgehend vom verwitterten alten Stück, das daneben liegt, ein Plan gezeichnet werden, und dann entsteht durch geübte Hammerschläge eine Rosette, ein Türmchen, ein Blattornament. Was wie Dekoration wirkt, hat auch eine Funktion, stützt oder bricht den Wind an der Fassade. Der Sandstein kommt aus St. Margarethen im Burgenland, aus Mannersdorf und aus Istrien, die Dombauhütte hat aber auch ein Lager am Stadtrand, wo Abbruchmaterial gehortet ist. Billigerer Importstein, etwa aus Indien, oder gar Betonabgüsse kommen Zehetner nicht in den Dom. "Das würde man von unten sehen."

Immer wieder höre er die Kritik, der Dom solle solche Arbeiten doch an Fremdfirmen auslagern. "Die Dombauhütte ist aber wirtschaftlich sinnvoll, sie rentiert sich. Die Mitarbeiter sind mit dem Dom verwachsen, sehen die Arbeit und die Schäden." Und so wird ständig ausgebessert, was saurer Regen, Wind und Wetter angerichtet haben. "Derzeit sind wir dem Zahn der Zeit sogar voraus. Man könnte den Aufwand für zwei Generationen vielleicht zurückfahren."

Doch geht es in der Dombauhütte nicht nur darum, den Dom zu erhalten. Vielmehr sieht Zehetner ihre Aufgabe auch darin, einem Handwerk das Überleben zu sichern. "Die Dombauhütten bemühen sich derzeit darum, von der Unesco als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt zu werden." Hin und wieder gibt es sogar Lehrlinge. Allerdings oft mit speziellem Interesse und Hintergrund: "Der letzte Lehrling war ein doppelter Magister."

Dieser Beitrag erschien ursprünglich in der Printausgabe von News (Nr. 16/2018)