Den Schwachen zu helfen, ist von jeher eine Hauptaufgabe der Kirche. Die Caritas ist darüber hinaus eine laute Stimme für die Armen und scheut sich nicht, von Regierenden und Regierten ihren Beitrag zur Solidarität einzumahnen

Mittwochfrüh in der Pfarre Endresstraße im 23. Wiener Gemeindebezirk: Vor den Türen des Pfarrhauses hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. Pensionistinnen, Familien, viele davon muslimisch, stellen sich an. Was sie hierher führt? Eine "LeO"-Station der Caritas. "LeO" steht für "Lebensmittel und Orientierung". Wer zu wenig verdient, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, kann hier einmal pro Woche Warenpakete und Sozialberatung zur Verbesserung seiner Lebenssituation bekommen. Rund hundert Familien werden sich an diesem Vormittag mit gespendeten Lebensmitteln versorgen. Sie bezahlen 3,60 Euro, bekommen Waren im Gegenwert von 25 bis 35 Euro. Rund 14 Kilogramm wiegt so eine Wochenration. Etwa 14 Tonnen Lebensmittel verteilt die Caritas an 15 Ausgabestellen in Wien bei dieser Aktion pro Woche, Tendenz steigend -in einem der reichsten Länder der Welt.

Im Pfarrhaus bereiten sich rund 20 Helferinnen und Helfer auf ihren Einsatz vor. Sie sitzen gut gelaunt bei Kaffee und Kuchen, teilen die Ausgabetische unter sich auf. "Wer macht das Brot? Gehst du zum Gemüse? Wer vergibt die Nummern?"

Koordiniert werden sie von Elisabeth. "Ich bin ja eigentlich eine Ketzerin", lacht sie. Und doch engagiert sie sich bei der Caritas, so wie viele andere, die mit Kirche eigentlich nichts (mehr) anfangen können.



Eine Uraufgabe der Kirche

Den Armen, den Kranken, den alten Menschen zu helfen, das ist eine der Uraufgaben der Kirchen. Diese Hilfe findet oft im Kleinen statt, ist aber auch über Organisationen professionalisiert. Die Caritas etwa ist die 1903 gegründete Hilfsorganisation der katholischen Kirche. Mit 15.650 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund 50.000 Freiwilligen beackert sie ein weites Feld der Hilfe: Senioren-und Pflegeheime, mobile Krankenpflege für Kinder und Erwachsene, Sterbehospize, Sozialberatungen, Lerncafés, Obdachlosenhilfe, Flüchtlingshilfe und Katastropheneinsätze im Ausland. Darüber hinaus meldet sie sich durch ihren Präsidenten Michael Landau oder den Wiener Generalsekretär Klaus Schwertner zu Wort, wenn Politik und Gesellschaft soziale Probleme vernachlässigen.

Oder, wie es Schwertner inmitten der nun auf Hochtouren laufenden Lebensmittelaktion formuliert: "Die Arbeitslosenzahlen gehen zurück, das Wirtschaftswachstum zieht an. Da ist es unsere Aufgabe, hinzuschauen: Welche Menschen sind aus unterschiedlichen Gründen noch immer von Armut betroffen, wie kann man diese Armutsspirale durchbrechen und als Gesellschaft darauf schauen, dass man auf diese Menschen nicht vergisst, wenn es uns insgesamt besser geht?"

Trotz des Aufschwungs habe er "das Gefühl, dass eine rauere Debatte über Leistung und Leistungsempfänger geführt wird. Weil es einfacher ist, Schuldige für Missstände oder Herausforderungen zu benennen, als diese zu lösen. Das können einmal die Flüchtlinge oder die Mindestsicherungsbezieher sein, beim nächsten Mal werden es womöglich behinderte oder alte, pflegebedürftige Menschen sein. Menschen nur als Kostenfaktor zu sehen ist menschenverachtend." Während die Bundesregierung bei ihren Maßnahmen betont, dass man jene, die ihre Leistung erbringen, belohnen möchte, meint der Caritas-Geschäftsführer: "Ich habe das Gefühl, der Leistungsbegriff wird aktuell sehr eng geführt." Bei einer Alleinerzieherin gehe es im Moment mehr darum, dass sie vielleicht keine Steuerleistung erbringe, als um ihre Leistungen im Alltag. "Und die Menschen, die hier bei der Lebensmittelausgabe helfen, die freiwillig ihre Zeit spenden, sind großartige Leistungsträger. So, wie polemisch diskutiert wird, würde man sagen, das sind Pensionisten und damit Leistungsempfänger. Aber was sie der

Gesellschaft als freiwillige Helfer zurückgeben, wird zu wenig gesehen, geschweige denn, dass es ausreichend bedankt wird."

Er sei Berufsoptimist, sagt Schwertner: "Weil ich sehe, wie viele Menschen sich bei uns melden -auch stark über die viel kritisierten sozialen Medien -und fragen, wie sie uns unterstützen können. Ich höre aber auch oft, wie das, was hier geleistet wird, schlechtgemacht wird, wie Menschen, die viel für mehr Zusammenhalt leisten und Gutes tun, als Gutmenschen diffamiert werden. Dass sich Menschen rechtfertigen müssen, etwa wenn sie in der Integrationsarbeit Wichtiges leisten, als seien sie ,schuld', dass Flüchtlinge kommen. Ich merke, dass es Menschen gibt, die schon gar nicht mehr darüber reden, dass sie Hilfe leisten. Das sind erste Anzeichen einer Entsolidarisierung."

Versteckte Not

Ein weiteres Signal in diese Richtung: "Das Thema Scham. Viele Menschen unternehmen alles, damit man nicht sieht, dass sie arm sind. Sie schämen sich dafür." Schwertner erzählt von Obdachlosen, die sich, solange es geht, rasieren und sorgfältig kleiden, die vor der Tür zur "Gruft", wo sie versorgt werden, mehrmals umdrehen, bis der Hunger zu groß wird. Er kennt aber auch Geschichten von Demenzkranken, die versuchen, zu überspielen, dass ihnen Worte nicht mehr einfallen, und deren Kindern, "die alles tun, damit in der Nachbarschaft niemand mitbekommt, dass ihre Eltern Dinge machen, die irritieren". Und von Eltern, die sich dafür schämen, mit der Pflege schwerbehinderter Kinder alleine überfordert zu sein. Und dann wünscht er sich: "Dass wir Zusammenhaltsdebatten führen, und nicht Leistungsdebatten."

Etwa auch, "wenn man jahrelang über die Mindestsicherung diskutiert, die etwa ein Prozent der Sozialausgaben ausmacht, und dann vergleichsweise schnell hohe Mittel für den Familienbonus möglich waren. Da frage ich mich schon manchmal, wie die Prioritäten gesetzt werden. Eine Alleinerzieherin bekommt durch diesen Bonus 250 Euro im Jahr, das sind 64 Cent pro Tag. Ein Topmanager mit drei Kindern 4.500 Euro. Wie wollen wir so ein Auseinanderdriften der Gesellschaft verhindern?" Seine Messlatte für die Regierung: "Ob in fünf Jahren Kinder-und Altersarmut reduziert sind. Da würde ich mir mehr Visionen von der Politik wünschen."

Kirchliche Organisation arbeiten oft mit dem Staat. Neben der Caritas und ihren Pflegeheimen sind etwa die katholischen Orden als Krankenhausträger aktiv. Allein in Wien werden 20 Prozent aller stationären Patientinnen und Patienten in Ordensspitälern behandelt. Im größten, jenem der Barmherzigen Brüder in Wien-Leopoldstadt, wurden 2017 35.676 Patienten aufgenommen, 153.574 ambulant behandelt. Hier hat man es sich auch zum Prinzip gemacht, Menschen zu helfen, die über keine Krankenversicherung verfügen, die Spitäler arbeiten nicht profitorientiert. Bei Versicherten werden die Leistungen mit den Krankenkassen verrechnet. Aus Steuergeldern gibt es zudem Subventionen.

Auch die Pflege, ob in Häusern oder in den eigenen vier Wänden, wie sie unter anderem die Caritas anbietet, wird teils von der öffentlichen Hand finanziert, zum anderen Teil durch Pension und Pflegegeld. Kostet die Pflege in Heimen mehr, finanziert das die öffentliche Hand, da es keinen Pflegeregress gibt.

Bei anderen Projekten wie dem Suppenbus für Obdachlose oder dem Kinderhospiz Momo sei man ausschließlich auf Spenden angewiesen, berichtet Schwertner. Und wieder andere Projekte funktionieren nur, weil Hilfsorganisationen, öffentliche Einrichtungen, Länder und Gemeinden, Zivilgesellschaft und Unternehmen beispielhaft miteinander anpacken. Dass im strengen Winter Anfang 2018 auf Österreichs Straßen kein einziger Mensch erfroren sei, ist ein Beispiel, wie das Zusammenwirken aller Kräfte hilft. 8.500 Menschen wurden in pfarrlichen Wärmestuben betreut. "Mir ist wichtig, zu betonen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. In Ungarn sind in dieser Zeit 149 Menschen erfroren -die Hälfte in ihren Wohnungen, die Hälfte auf der Straße."

