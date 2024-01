Innsbrucker Grünmandl-Abend als witzig-musikalische Collage

Ein Otto-Grünmandl-Abend - der unter dem Titel "Als Wappenadler bin ich eine Schildkröte" firmierte - hat Samstagabend am Tiroler Landestheater in Innsbruck unter der Regie von Alexander Kratzer und unter musikalischer Federführung der "Musicbanda Franui" seine Premiere gefeiert. Das aberwitzige, collagenhafte Werk brachte eine virtuose Vermengung von Grünmandl-Passagen und Kompositionen sowie Bearbeitungen der Franui-Masterminds Andreas Schett und Markus Kraler.

Gewissermaßen als sicherer Hafen für dieses durchaus extravagante, aber gelungene Unterfangen diente die große, multifunktionale und raumfüllende Bühnenkonstruktion von Katharina Cibulka. Auf ebenjener wurde etwa eifrig geklettert, sie wurde quasi zur Felswand alpenländischer Prägung, symbolisierte innere Konflikte der Figuren oder durfte als ausgefallener Theaterort im Theater herhalten.

Franui - bekannt für ihre Bearbeitung von klassischer Musik und ihre Furchtlosigkeit in der Vermischung von "E-"und "U-Musik" - trieb dieser Konstruktion abenteuerlustig und hartnäckig jedweden denkbaren statischen Moment aus. Obwohl es zu Stillstand eigentlich kaum kam, denn die Stahlkonstruktion bewegte sich stetig und spielte insgesamt alle technischen Stückerln, stand die Musik der umtriebigen Osttiroler klar in der Funktion des aberwitzigen "Gasgebens" und des Kommentierens der Grünmandl-Passagen.

Solcherweise quasi neuartig und innovativ kommentiert und beleuchtet, erschlossen sich bekannte Grünmandl-Fragmente noch einmal anders. "Politisch bin ich vielleicht ein Trottel, aber privat kenne ich mich aus", wurde mehrfach musikalisch in Szene gesetzt, aber auch die legendären "Alpenländischen Interviews" kamen zu neuen Ehren. Musikalisch herausgestrichen offenbarte sich deren ganze Absurdität, der aber niemals ein leicht liebevoller Blick auf die Eigenheiten und Abgründe des Tiroler Alpenvolks fehlte.

Eine weitere Ebene - in dem eigentlich fiktiven Raum des in seiner Zusammensetzung neu geschaffenen Grünmandl-Werks - fügte die Einspielungen von realen Interviews mit Otto Grünmandl hinzu. In dieser fragte er sich, ob er überhaupt Humor habe oder sinnierte beispielsweise darüber, dass seine kabarettistische und humoristische Stärke wohl darin liegen mochte, das Einfache sehr kompliziert auszudrücken. Der Abend trat diesbezüglich mutig den Beweis an: Das richtige Kochen einer Suppe wurde zur Wissenschaft oder die alpenländische Liebe zu kulinarischen Schweinereien ausgiebig besungen.

Für letztere Darbietung hagelte es gar im Theaterkontext seltenen Szene-Applaus. Lautstarken Applaus gab es aber schließlich für alle an diesem Grünmandl-Abend Beteiligten: Die "Musicbanda" durfte sich genauso Bravo-Rufe abholen wie der Regisseur oder auch die gesanglich und schauspielerisch in Höchstform agierenden Darsteller.

(Von Markus Stegmayr/APA)

(S E R V I C E - "Als Wappenadler bin ich eine Schildkröte - Ein Otto-Grünmandl-Abend. Regie: Alexander Kratzer, Musikalische Leitung: Andreas Schett, Bühne: Katharina Cibulka, Kostüme: Alexia Engl. Mit Marie-Therese Futterknecht, Christoph Kail, Ulrike Lasta, Kristoffer Nowak, Petra Alexandra Pippan, Julia Posch, Philipp Rudig, Musicbanda Franui. Weitere Vorstellungen: 20. und 21 Jänner, 11., 22., 23. 25. Februar, 8., 13., 14., 15. März. )