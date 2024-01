Innsbruck-Wahl: Grün-Abspalter laufen zu Tursky über

Der Bürgermeisterkandidat des bürgerlichen Bündnisses "das Neue Innsbruck", ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky, knabbert im Vorfeld der Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 14. April das grüne Lager in der Tiroler Landeshauptstadt an. Bei einer Pressekonferenz am Freitag verkündete er, dass sich die grüne Abspaltung "Lebenswertes Innsbruck" - sie verfügt derzeit über drei Gemeinderäte - seinem Bündnis anschließen und auf eine eigene Kandidatur verzichten.

Eine der Proponenten, Gemeinderätin Renate Krammer-Stark, wird sogar auf der Tursky-Liste kandidieren. "Während andere streiten, arbeiten wir zusammen. Während andere sich spalten, führen wir die konstruktiven bürgerlichen Kräfte der Mitte zusammen", ließ der Staatssekretär wissen. Die mittlerweile Ex-Grünen hatten sich im November 2022 von der grünen Fraktion abgespalten. Sie kombinierten dies mit heftiger Kritik an Grünen-Bürgermeister Georg Willi.