Zwei Wiener Gründer haben die Unterhose neu erfunden. Was hinter ihrem Geschäftsmodell steckt ist mehr als nur ein sauberer Ansatz.

„Haben Sie den Film ‚The True Cost‘ gesehen, fragte mich Marcus Stadler während des Interviews. Nein, musste ich gestehen. Die Dokumentation zeigt die Abgründe der globalen Textilindustrie. Er konfrontiert die Seher mit schonungslosen Bildern, die unter anderem mit Textilarbeitern aus Ländern wie Bangladesch und Kambodscha zeigen, die zu Hungerlöhnen unsere Klamotten nähen. Die beiden jungen Wiener wollen das ändern. Sie sehen ihre Firma als Alternativen zu Fast-Fashion, wenn auch nur in einer Nische.

Das muss sich ändern

„Der Film inspirierte uns zu unserem Unternehmensnamen „True Boxers“, erklärt der 31-Jährige. Die öko-fairen Boxershorts werden aus hochwertigem Öko-Stoff nachhaltig in Europa produziert, in lässigem Design und zu (noch) leistbaren Preisen. Eine Shorts kostet im Verkauf 24,95 Euro, 30 verschiedene Modelle werden inzwischen im Webshop angeboten. Nicht gerade ein Schnäppchen, aber auch hier soll ein Umdenken stattfinden.

„Wie kann es sein, dass ein Textil-Artikel weniger kostet als ein Laib Brot? Es bleibt jemand auf der Strecke bei dieser Rechnung. Entweder die Menschen in den Produktionsstätten oder die Umwelt“, ist Stadtler überzeugt. Nachhaltigkeit ist ein Kernthema ihrer Unternehmensidee. Und bis jetzt scheint das Konzept aufzugehen.

Kickstarter-Kampagne

„Wir sind nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne seit Märkt 2016 auf dem Markt“, sagt der 31-Jährige. Inzwischen ist das Sortiment um acht Badehosen und acht Briefs (enge Boxershorts, Anm.) angewachsen Sortiment. Gemeinsam mit Geschäftspartner Alexander Bayer verkauft er insgesamt 10.000 Stück pro Jahr. Produziert wird auf Lager, damit künftig auch der Großhandel bedient werden kann.

Warum nicht in Österreich produziert wird

Und wo findet man nachhaltige Produktionsstätten, Handelspartner und Stoffhersteller? „In Österreich sterben die Textilproduzenten leider aus“ , sagt der studierte Betriebswirt Stadlr. Und auch die Produktionskosten seien in Österreich derzeit nicht stemmbar.



Suche nach dem richtigen Ort



Die Gründer sind nach intensiver Suche aber doch fündig geworden – zumindest in Europa. „Wir produzieren in geprüften Familienbetrieben in Spanien und Portugal. Verwendet wird ausschließlich zertifizierte Baumwolle, die keine toxischen Farben beinhaltet. Auch das Schnittmuster der Boxershorts wurde optimiert. Ob der Kunde auch wirklich bereit ist dafür mehr Geld auszugeben?



© True Boxers



Ich glaube, der Kunde tickt so, sagt Stadler: "Die beste Verarbeitung, das beste Design hilft nicht, wenn sich der Stoff auf der Haut nicht gut anfühlt. Und unsere Shorts fühlen sich gut an. Der Mehrwert ist das, was für die Kunden wirklich zählt– die ganze Thematik Nachhaltigkeit und faire Produktion ist ein schöner Nebeneffekt."