Außenministerin Karin Kneissl hat die Affäre um Zensurvorwürfe gegen das Innenministerium am Dienstagabend (Ortszeit) in New York verhalten kommentiert.

Pressefreiheit sei eine "grundsätzliche Freiheit", stellte die Ministerin am Rande der UNO-Vollversammlung fest. "Pressefreiheit ist das wesentliche Gut", ergänzte Kneissl und verwies darauf, dass auch sie journalistisch tätig gewesen sei.

Sie habe durch ihre vielen Termine bei der UNO-Vollversammlung aber keine Zeit gehabt, sich in das Thema zu vertiefen, gab die Ministerin bei einem Briefing für vorwiegend österreichische Medienvertreter bedenken. Was sie über die Affäre rund um das von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl gelesen habe, habe bei ihr aber den Eindruck hinterlassen, dass das "rechtlich Erforderliche" schon "eingehalten" werde, formulierte sie. Kneissl gehört an sich keiner Partei an, ist aber auf einem FPÖ-Ticket in der türkis-blauen Bundesregierung tätig.