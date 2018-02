Innenminister Herbert Kickl über Verschärfungen im Strafrecht & Asylwesen, Burschenschaftler in der FPÖ und die Neubesetzung im ÖBB-Aufsichtsrat.

Innenminister Herbert Kickl(FPÖ) will gegen "Unfall-Voyeurismus" vorgehen. Es müsse ein Bewusstsein geschaffen werden, dass Schaulustige, die von der Gegenfahrbahn fotografieren oder filmen, eine Behinderung darstellten und sich auch selbst gefährdeten. Wenn das nicht greife, sei es "durchaus vorstellbar, dass man mit entsprechenden Strafmandaten gegen Unbelehrbare vorgeht", meinte Kickl zur APA.



In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" präzisierte der Innenminister am Samstag, dass er dabei an die Verhängung von Verwaltungsstrafen denke. An der technischen Umsetzbarkeit zweifelt Kickl nicht. In Zeiten von Kameras sei eine Dokumentation nicht schwierig. Bei einer entsprechenden politischen Willensbekundung werde sich auch ein technischer Weg finden lassen.

"Umfärbung" bei der ÖBB

Auch pochte Kickl im Radio-Interview auf Verschärfungen bei Angriffen auf Polizisten. Der Minister denkt dabei an Mindeststrafen bei körperlichen Attacken auf Exekutivbeamte, aber auch die Erhöhung der Geldstrafen bei aggressivem Vorgehen wie Anpöbeln oder Anspucken von Polizisten um einige hundert Euro.

Angesprochen auf die "Umfärbung" des ÖBB-Aufsichtsrats, sprach Kickl Verkehrsminister Norbert Hofer sein Vertrauen aus. Hofer würde verantwortungsvoll mit der Neubesetzung umgehen. Zudem könne man, so der Minister, nur von einer Umfärbung sprechen, wenn das Unternehmen bereits zuvor "eingefärbt" gewesen sei. Kickl sprach davon, dass die Regierung als "Eigentümer der ÖBB" auch in diesem Sinne Personalfragen klären würde, da müsse auch eine ehemalige Siemens-Chefin Verständnis für haben.

"Dass es Herr Schieder nicht geworden ist, gibt Anlass zur Hoffnung", so der Innenminister auf die Frage, ob er mit dem zukünftigen Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig zufrieden sei. Wen die FPÖ für die Wahl in Wien 2021 ins Rennen schicken wird, ließ Kickl offen. "Das ist in der Politik noch eine sehr lange Zeit."



» Österreichische Patrioten im besten Sinne «

Die Burschenschafterdebatte zehrt am Nervenkostüm der FPÖ. "Die Diskussion ist keine angenehme", gestand Innenminister Herbert Kickl am Mittwoch bei seinem Kärnten-Besuch in Klagenfurt. Im Ö1-Gespräch ortete Kickl die Mitgliedschaft in Burschenschaften dem Privaten zu. "Jene, die in ihrer Freizeit Mitglieder bei Burschenschaften, dem Alpenverein oder anderen Organisationen sind, sind in ihrem politischen Leben, österreichische Patrioten und das im besten Sinne." Dieser Aspekt würde Burschenschaftler und die FPÖ verbinden, so der Innenminister.

