Die neue Standseilbahn Schwyz–Stoos steht vor ihrer Jungfernfahrt. Und Seilbahn-Fans werden bald Schlange stehen. Schließlich ist sie die steilste Standseilbahn der Welt. Die Hightech-Bahn verkörpert Ingenieurskunst auf höchstem Niveau und dient nicht nur zur Beförderung von Touristen.

Die Bahn ist auch die Lebensader für die rund 150 Einwohner, die das ganze Jahr hindurch in dem autofreien, kleinen Stoos leben. Die 1,7 Kilometer lange Strecke der Bahn führt durch drei Tunnels und über zwei Brücken und verbindet das Tal mit dem winzigen Bergdorf

Von der Talstation bis zum Ziel überwindet sie 744 Höhenmeter. Entwickelt wurde die Bahn von einem Unternehmen aus der näheren Umgebung, dem Seilbahnhersteller Garaventa aus Goldau, wie die NZZ berichtet

Kabinen in Form von Trommeln

Die Ingenieure haben eine Lösung gefunden, welche die Bergfahrt auch für nicht schwindelfreie Passagiere zum gefahrlosen Erlebnis macht. Die Fahrgäste stehen jederzeit auf einer waagrechten Bodenfläche, egal, wie steil die Gleise am Hang verlaufen. Möglich wird dies, weil die Kabinen die Form von Trommeln haben. Sie passen sich kontinuierlich der Steigung an und gleichen sich dem Niveau des Bahntrassees an.

Steiler Weg zur steilsten Bergbahn

Ursprünglich sollte die rund 52 Millionen Franken teure Bergbahn den Betrieb bereits vor zwei Jahren aufnehmen. Doch Einsprachen gegen die Vergabe gewisser Bauaufträge und technische Schwierigkeiten beim Bau führten zu Verzögerungen. Doch ab kommenden Samstag, 17.12.2017, ist die Schweiz nun endlich um eine Eisenbahnattraktion reicher. Dann wird die mit bis zu 110 Prozent Steigung steilste Standseilbahn der Welt, pünktlich um 12.17 Uhr, den Betrieb aufnehmen.