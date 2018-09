Informeller EU-Finanzministerrat am Freitag und Samstag in Wien

Im Zuge der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft kommen die Finanzminister der EU-Staaten am Freitag und Samstag zu einem informellen Ministerrat (Ecofin) in Wien zusammen. Gastgeber ist Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), der seinen Ressortkollegen einen Pin mit der Aufschrift "Europe First" überreichen will. Konkrete Beschlüsse werden keine gefasst.

Am Freitagvormittag gibt es im Austria Center in Wien zunächst ein Treffen im Kreis der Finanzminister der 19 Euro-Länder, dann ein gemeinsames Mittagessen aller 28 EU-Finanzminister mit den Gouverneuren der Nationalbanken. Dabei soll über den Stand der Geldpolitik und die Erwartungen der EZB informiert werden.

Am Samstag geht es nach den Gesprächen über das Budget 2019 und den mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2026 um die künftige Investitionspolitik der Union. Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit einer Debatte über die Besteuerung von Internetkonzernen (Digitalsteuer): Während Löger auf eine faire Besteuerung der Digitalwirtschaft im Vergleich zur traditionellen Wirtschaft drängt, sind andere Mitgliedsstaaten wie etwa Irland hier zögerlich. Eine Besteuerung der Online-Konzerne gemäß eines Vorschlags der EU-Kommission würde den EU-Staaten zusätzliche Steuereinnahmen von jährlich fünf Milliarden Euro bringen.