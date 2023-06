Industrie-Rezession vertieft sich, Nachfrage sinkt

Die österreichische Industrie befindet sich weiterhin in einer Rezession, die durch eine schwache Nachfrage verstärkt wird. Der UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex sank im Juni auf 39,0 Punkte, den tiefsten Wert seit dem ersten pandemiebedingten Lockdown im April 2020. "Als Folge des massiven Einbruchs des Neugeschäfts haben die heimischen Betriebe die Produktion und den Personalstand reduziert", sagt Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.

Die Beschäftigung in den heimischen Betrieben nahm im Juni weiter ab, wobei sich der Abbau beschleunigte. Die Vormateriallager wurden abgebaut, während die Fertigwarenlager aufgrund von Absatzproblemen zunahmen. Die nachlassende Nachfrage führte zu einem weiteren Rückgang der Einkaufs- und Verkaufspreise. Der Index für die Produktionserwartungen stieg im Juni auf 46,7 Punkte, signalisiert jedoch weiterhin einen Rückgang der Produktion innerhalb der kommenden zwölf Monate.

Die Auftragslage in der heimischen Industrie hat sich zum Ende des zweiten Quartals erneut verschlechtert. Der entsprechende Indikator ist auf 32,7 Punkte gesunken, ein Rekordtief abgesehen vom Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 und der Finanzkrise 2008/09. Vor allem die Aufträge aus dem Inland blieben aus. Aber auch die Nachfrage aus dem Ausland nahm weiter stark ab. Mehr als 40 Prozent der befragten Unternehmen meldeten einen Rückgang der Exportaufträge, insbesondere aus Deutschland.

Die österreichischen Industriebetriebe haben ihre Einkäufe im Juni stark reduziert, um die Liquidität zu erhöhen und eine vorsichtige Lagerpolitik zu verfolgen. Der entsprechende Index stieg gegenüber dem Dreijahrestief vom Vormonat zwar geringfügig auf 35,7 Punkte an, weist jedoch auf einen starken Rückgang der Einkaufsmenge gegenüber dem Vormonat hin. Die Bestände an Vormaterialien nahmen im Juni deutlich ab, während die Bestände in den Fertigwarenlagern aufgrund der schwächeren Nachfrage und der Verschiebung bzw. dem Storno von Aufträgen durch die Kunden zunahmen.

Der Einbruch der Nachfrage führte im Juni den vierten Monat in Folge zu einem Rückgang der Einkaufspreise. Insbesondere Rohstoffe, wie eine Reihe von Metallen und Holz, wurden im Einkauf billiger. Auch die Energie- und Transportkosten nahmen ab. Die heimischen Betriebe senkten den dritten Monat in Folge ihre Erzeugerpreise, gaben jedoch die spürbare Kostenentlastung durch verringerte Einkaufspreise nur zum Teil an die Abnehmer weiter.

Ein Ende der Rezession ist nach Einschätzung der Bank-Austria-Ökonomen derzeit nicht in Sicht - die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für die wichtigsten Exportdestinationen der heimischen Wirtschaft würden sogar eine Verstärkung des Abschwungs erwarten lassen.