Indischer Popsänger wegen Menschenschmuggels verurteilt

Der indische Popstar Daler Mehndi ist wegen Menschenschmuggels zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Richter in der Stadt Patiala sah es als erwiesen an, dass der Sänger Menschen als Mitglieder seiner Musiktruppe ausgegeben und auf Tourneen in westliche Länder mitgenommen hatte, wo sie dann zurückblieben.

Die Migranten - meist Dorfbewohner aus dem nordindischen Bundesstaat Punjab - hatten Mehndi der Anklage zufolge dafür viel Geld gezahlt. Nach dem Urteil am Freitag kam er auf Kaution frei, wie sein Anwalt Brijender Singh Sodhi vor Journalisten erklärte.

Mehndi gehörte in den 1990er- und 2000er-Jahren zu den erfolgreichsten Vertretern des "Bhangra Pop" in der Sprache Punjabi - die weltweit von rund 100 Millionen Menschen gesprochen wird. Seine elektronische Tanzmusik machte den Mann mit dem für Angehörige der Sikh-Religion typischen Turban damals auch bei im Ausland lebenden Punjabis, vor allem in den USA und Kanada, beliebt.

Gegen Mehndi und sechs andere, darunter sein inzwischen gestorbener Bruder, war bereits seit dem Jahr 2003 ermittelt worden. Sie sollen auch Menschen betrogen haben, die ihnen Geld gegeben hatten, um ins Ausland geschmuggelt zu werden. Mehndi bestritt stets die Vorwürfe und legte seinem Anwalt zufolge Berufung gegen das Urteil ein.