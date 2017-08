Bewegt sich Indien zurück?

Vor 70 Jahren wurde Indien aus dem British Empire in die Unabhängigkeit entlassen. Das Riesenland hat seitdem einen bemerkenswerten wirtschaftlichen Aufstieg hingelegt. Doch gesellschaftlich sehen Beobachter unter Premierminister Modi eine Hinwendung zu religiösem Fanatismus und eine immer größere Spaltung zwischen den Volksgruppen.

Um Mitternacht wurde am 15. August 1947 überall im Land der Union Jack eingeholt: Die britische Flagge verschwand von Amtsgebäuden, Schulen, Bahnhöfen und Kasernen. Indien war unabhängig, und dieses Jubiläum wird im 1,3-Milliarden-Land in den kommenden Wochen groß gefeiert. Damals und auch noch viele Jahre später glaubten nicht viele an den Bestand des Riesenstaates: Zu groß sei das Land, zu unterschiedlich die Interessen der verschiedenen Regionen und zahlreichen ethnischen und religiösen Gruppen. Doch Indien hat es geschafft: Nicht nur, als Staat zu funktionieren, sondern auch sich wirtschaftlich und technologisch rasant weiterzuentwickeln: 1947 konnten nur 12 Prozent der Inder lesen, heute sind es 74 Prozent. Die Lebenserwartung hat sich von 32 auf 68 Jahre mehr als verdoppelt. Aus einem Durchschnittseinkommen von 22 Euro wurden mehr als 6.200 Euro.

Stolz auf die "größte Demokratie der Welt"

Vom Nachbarn China wird der Subkontinent oft, gerade aus internationaler Sicht, in den Schatten gestellt. Obwohl es stimmt, dass die Inder mit dem noch viel schnellerem Aufstieg der Chinesen bisher nicht mithalten konnten, gibt es doch Anzeichen für eine Aufholjagd. Schon jetzt ist das Land die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt – nach den USA und eben China. Bereits in wenigen Jahren, möglicherweise 2020, dürfte Indien die Volksrepublik auch als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablösen. Bis auf eine kurze Phase autoritärer Herrschaft Indira Gandhis in den 70ern gelang es dem Land auch, seit der Unabhängigkeit durchgehend demokratisch zu bleiben, was in Asien die absolute Ausnahme darstellt. Auf das Attribut der "größten Demokratie der Welt" sind die Inder zurecht stolz.

Doch einige sehen auch dunkle Wolken am Horizont der indischen Zukunft. Ebenso anders als viele andere Länder der Region hat es Indien bisher auch geschafft, nicht dem religiösen Extremismus zu verfallen. Der Staat war in seinem Selbstverständnis immer schon multireligiös, Heimat für Hindus, Muslime, Christen, Sikhs und Buddhisten. Zwar verlief das Zusammenleben nicht reibungslos und auch nicht immer unblutig (Indira Gandhi wurde von ihren Sikh-Leibwächtern ermordet, nachdem sie einen besetzten Tempel hatte stürmen lassen), der Staat war aber nicht das Vehikel religiöser Agenden. Seit dem Erdrutschsieg von Premierminister Narendra Modi 2014 gibt es dafür aber erste Anzeichen. Modi hatte im Wahlkampf stark auf streng gläubige Hindus gesetzt. Der Schlachten von Kühen wurde unter ihm verboten, religiöse Intoleranz gegenüber Minderheiten nimmt zu. Viele seiner Anhänger glauben, dass die Herrschaft des Gottes Ram auf Erden begonnen habe.

Religiöse Segregation in den Städten

Der als junger Mann nach Großbritannien ausgewanderte Inder Mihir Bose schreibt im britischen "Guardian", Indien sei heute weniger säkulär und tolerant als in seiner Jugend in den 60er Jahren. Er berichtet von wachsender religiöser Segregation in Städten wie Mumbai: Es gebe Häuser nur für Hindus und Häuser nur für Muslime. Und es sei nicht möglich, eine Wohnung im "falschen" Haus zu bekommen. Für liberale Inder seiner Generation wäre es nicht ungewöhnlich gewesen, Personen anderen Glaubens zu heiraten. Das komme heute kaum mehr vor. Und Bücher, die dem Hinduismus kritisch gegenüber stehen, werden heute noch öfter verboten als schon in früheren Jahren. Wenn diese Welle zu einer Reaktion auch auf muslimischer Seite führt, werden die Spannungen wieder zunehmen.