Am 20. Jänner 2017 wird Donald Trump als US-Präsident vereingt. Doch warum war seine Ehefrau Melania so traurig an diesem Tag?

Erinnern Sie sich noch an den 20. Jänner vergangenen Jahres? An diesem Tag wurde Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereinigt. Ab seiner Seite: Ehefrau Melania Trump.

Doch warum wirkte die First Lady an diesem Tag so niedergeschlagen? Die Spekulationen nehmen ihren Lauf: Melania will den Job als First Lady gar nicht annehmen, sie ist unglücklich in ihrer Ehe,...Kurz darauf kursiert der Hashtag #freemelania ("Befreit Melania") in den Sozialen Netzwerk. Die User wollen Melania Trump ermutigen, ihren Ehemann zu verlassen.

"In Tränen aufgelöst"

Aber was steckte wirklich hinter dem traurigen Gesicht? Der Autor und Journalist Michael Wolff hat scheinbar die Antwort. In seinem Enthüllungsbuch über Trump "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Feuer und Zorn: In Trumps Weißem Haus) schreibt Wolff, Melania sei den "Tränen nahe gewesen". Sie wollte das Amt der First Lady nicht antreten.

Als Donald Trumo am 8. November 2016 zum US-Präsidenten gewählt wurde, soll Melania "in Tränen aufgelöst" gewesen sein - nicht vor Freude, wie Wolff behauptet .

Das Weiße Haus dementiert die Aussagen des Autors. Man versuchte sogar den Verkauf des Buches zu verbieten. Vergeblich.