Ermittler haben vergangene Woche in einer Wiener Wohnung 67 gestohlene Gemälde, darunter Werke von Carl Moll, Koloman Moser und Oskar Kokoschka, im Wert von 2,5 Millionen Euro sichergestellt. Insgesamt 72 Bilder waren im August 2014 aus einer Villa in Wien-Hietzing gestohlen worden. Fünf Gemälde um rund 50.000 Euro vom damaligen Coup fehlen noch, berichtete die Wiener Polizei am Mittwoch.

Die Werke waren im Sommer 2014 aus der Lainzer Villa einer älteren Dame während ihres Urlaubs gestohlen worden. Ein anonymer Spender lobte in weiterer Folge für Hinweise eine Belohnung von 250.000 Euro aus - die höchste jemals in Österreich ausgesetzte Belohnung. Via Interpol wurde weltweit nach den Gemälden gefahndet.