In Malmö steigt das Finale des 68. Song Contest

Jetzt wird es ernst für Österreichs ESC-Hoffnung Kaleen: Am Samstagabend geht in der schwedischen Hafenstadt Malmö das große Finale des 68. Eurovision Song Contests über die Bühne. Die rot-weiß-rote Kandidatin hat dabei mit ihrer Technohymne "We Will Rave" den letzten Startplatz des 26-köpfigen Feldes ausgefasst. Die Buchmacher rechnen der 29-Jährigen derzeit einen Platz im oberen Mittelfeld aus.

Als klarer Favorit geht indes Kroatiens Sänger Baby Lasagna ins Rennen, der mit "Rim Tim Tagi Dim" eine der härtesten Nummern des Tournaments aufbietet. Auf den letzten Metern zum Co-Favoriten gemausert hat sich indes die israelische Kandidatin Eden Golan mit ihrer Ballade "Hurricane", die das Feld von hinten aufzurollen scheint, obgleich die Teilnahme Israels während des Gaza-Krieges in Malmö umstritten ist. Das Finale überträgt ORF 1 wieder live ab 21 Uhr mit dem bewährten Kommentar von Andi Knoll.