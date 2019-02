In Österreichweit werden immer mehr Masernfälle bekannt. Trotz Impf-Empfehlung der WHO wollen viele Eltern ihre Kinder aber nicht impfen. Was sind die Gründe für diese impfkritische Einstellung? Wir haben uns die Argumente der Impfgegner genauer angesehen.

Zum Thema: So groß ist die Gefahr eines Impfschadens wirklich