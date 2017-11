Mit seiner "Empire City" in Vietnam will der Architekt Ole Scheeren die Skyline von Ho-Chi-Minh-Stadt für immer verändern.

Die „Hängenden Gärten der Semiramis“ sind eines der geheimnisvollsten Wunder der alten Welt. Errichtet haben soll das Bauwerk König Nebukadnezar II., der im 6. Jahrhundert über Babylon herrschte. Der Überlieferung zu Folge lagen die hängenden Gärten mitten in der Stadt Babylon am Fuße des Königspalastes.

© gemeinfrei

Genau diese grüne Oase könnte auch als Inspirationsquelle für den deutschen Architekten Ole Scheeren gedient haben. Er will einen Wolkenkratzer-Komplex in Vietnam bauen, darunter eines der höchsten Gebäude des Landes - mit Gärten in luftiger Höhe.

Das höchste Gebäude Vietnams

Mit seinem Immobilienprojekt will der gebürtige Karlsruher die Skyline von Ho-Chi-Minh-Stadt für immer verändern, wie der „Spiegel Online“ schreibt.

Demnach sollen auf einer Halbinsel des Saigon-Flusses drei Wolkenkratzer entstehen, von denen der größte 88 Stockwerke in die Höhe ragen soll. Mit seinen 333 Meter wäre der zentrale "Empire 88 Tower" eines der höchsten Gebäude des Landes.

© Ole Scheeren/ Empire City/ Buro-OS

Es soll Wohnungen, ein Hotel und eine Aussichtsplattform enthalten.

Besonderes Merkmal des zentralen Turms wird der "Sky Forest" sein, eine Art hängender Garten, der das Gebäude im oberen Drittel überragt. Auskragende Terrassen sollen die tropische Flora Vietnams in den Himmel heben.

» Atemberaubenden Blick über Ho-Chi-Minh-Stadt und den Saigon «

Für die begehbare Plattform ist eine Begrünung durch örtliche Pflanzenarten vorgesehen, außerdem sind diverse Wasserbassins geplant. Diese Konstruktion soll den Bewohnern und Besuchern des Hauses einen "atemberaubenden Blick über Ho-Chi-Minh-Stadt und den Saigon bieten", schreibt Scheerens Büro in einer Pressemitteilung.

© Ole Scheeren/ Empire City/ Buro-OS

Die drei Türme sollen auf einem mehrstöckigen Podest stehen, das den Reisterrassen im Norden des Landes nachempfunden ist. Der mehrstöckige Bereich soll Geschäfte, Co-Working-Räume und Erholungsflächen vereinen. Die anderen beiden Türme sollen aus Wohnungen und Büros gebaut werden.

Die "Empire City" ist nicht das erste Großprokejt von Ole Scheerens in Asien. Er zeichnete für Immobilien in Taiwan (Taipei Performing Arts Centre), Thailand (Maha Nakhon), Singapur (Duo, The Interlace) und China (Guardian Art Center und Gebäude für China Central Television) verantwortlich.