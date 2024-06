Immer mehr Länder an Konflikten beteiligt

92 Länder sind derzeit in Konflikte verwickelt, so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dies zeigt der Global Peace Index der Denkfabrik Institut für Economics and Peace (IEP), der am Dienstag in London veröffentlicht wurde. Österreich rückte in der 18. Ausgabe des Index unter die drei friedlichsten Länder der Welt vor und liegt hinter dem NATO-Mitglied Island und dem neutralen EU-Staat Irland. Der Jemen löste Afghanistan als das am wenigsten friedlichste Land ab.

Hauptverantwortlich für die Verschlechterung sind die Konflikte im Gazastreifen und in der Ukraine, heißt es in dem Bericht. Im Vorjahr seien 162.000 Tote durch bewaffnete Konflikte gezählt worden. In 97 Ländern habe sich die Friedenssituation im Vorjahr verschlechtert, mehr als in jedem anderen Jahr seit Einführung des Index 2008. Auch die Militarisierung verzeichnete die größte Verschlechterung seit Bestehen des Index. 108 Länder hätten im Vorjahr eine höhere Militarisierung aufgewiesen. Die größte regionale Verschlechterung habe es in Nordamerika gegeben, wo Gewaltkriminalität und Angst vor Gewalt zunahmen. Die Region Nahost und Nordafrika (MENA) sei aber weiterhin die am wenigsten friedliche Region. Dort befinden sich vier der zehn am wenigsten friedlichsten Länder der Welt. Israel fiel in der Liste aufgrund des Gazakrieges auf Platz 155 der Liste, ein Allzeittief. Palästina rutschte auf Platz 145 ab.

Die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen von Gewalt betrugen 19,1 Billionen Dollar (17.757,53 Mrd. Euro), was 13,5 Prozent der globalen Wirtschaftskraft entspricht. Das sei ein Anstieg um 158 Milliarden Dollar, was insbesondere auf konfliktbedingte BIP-Verluste zurückzuführen ist. Verschwindend gering sind die Ausgaben für friedenserhaltende Maßnahmen. Sie beliefen sich um 49,6 Milliarden Dollar, was 0,6 Prozent der gesamten Militärausgaben der Welt entspricht. Der Index enthält auch ein neuartiges militärisches Bewertungssystem. Dieses zeigt, dass die militärischen Fähigkeiten der USA bis zu dreimal höher sind als jene Chinas.

IEP-Gründer Steve Killelea beklagte, dass die Friedfertigkeit in neun der zehn vergangenen Jahre abgenommen habe. Er verwies insbesondere auf die wirtschaftlichen Risiken durch die zunehmende Gewalt. Regierungen und Unternehmen "müssen unbedingt ihre Bemühungen verstärken, um die vielen kleineren Konflikte zu lösen, bevor sie zu größeren Krisen eskalieren", so Killelea.

Der Bericht zeigt nämlich auch eine Veränderung des Charakters von Konflikten. Noch in den 1970er-Jahren endeten 49 Prozent der Konflikte mit einem entscheidenden Sieg für eine der beiden Seiten. In den 2010er-Jahren sei das nur bei neun Prozent der Konflikte der Fall gewesen. Die Zahl der Konflikte, die durch Friedensabkommen beendet wurden, sei von 23 auf 4 Prozent zurückgegangen.