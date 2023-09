Im Osten beginnt die Schule

Für rund 502.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Darunter sind auch rund 42.500 Taferlklassler, die erstmals in einem Klassenzimmer Platz nehmen. In den ersten Klassen der Volksschulen, AHS-Unterstufen und Mittelschulen gibt es heuer neue Lehrpläne. Weitere Neuerung: Die Pflegeschulen sind keine Schulversuche mehr, sondern Teil des Regelschulsystems.

Nach wie vor herrscht an den Schulen ein Mangel an ausgebildeten Lehrkräften. Deshalb wird wieder auf Lehramtsstudierende, Quereinsteiger, Überstunden sowie vereinzelt Pensionisten zurückgegriffen. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat allerdings versprochen, dass mit diesen Maßnahmen jede Unterrichtsstunde gehalten werden kann. In den restlichen Bundesländern beginnt das neue Schuljahr eine Woche später. Insgesamt wird es heuer 1,15 Mio. Schüler geben, davon sind 97.000 Taferlklassler.