Flugbegleiter betreuen Passagiere in Flugzeugen. Sie helfen ihnen, ihre Plätze zu finden, informieren über den Flugablauf und das Verhalten bei einem Notfall. Was früher als glamouröser Beruf galt, ist harte Arbeit - das liegt vor allem am falschen Verhalten Fluggäste - wir kläre auf.

Was Flugbegleiter so richtig auf die Palme bringt, wollte die US-Amerikanerin Abbie Unger wissen. Die ehemalige Stewardess berät heute junge Frauen und Männer, die von einem Job als Flugbegleiter träumen. Auf ihrer Facebook-Seite „Flight Attendant Career Connection“ fragte sie ihre Kolleginnen und Kollegen, welches Verhalten Passagiere besser unterlassen hatte.

1. Heißgetränke auf einem kurzen Flug bestellen

"Ich hasse es, wenn Fluggäste weniger als eine Stunde heißen Tee oder heiße Schokolade bestellen", sagt eine Flugbegleiterin mit mehrjähriger Erfahrung. "Flugbegleiter müssen ungefähr 15 Minuten warten, um mit den Service zu beginnen, und müssen alle Getränke und Service-Gegenstände etwa 15 Minuten vor der Landung wiedersicher verstauen."

Somit würden 30 Minuten bleiben um die Rund 100 Passagiere im Flieger zu bewirten. Wasser für die Heißgetränke zu erhitzen ist ein extra Aufwand, der den Flugbegleitern kostbare Zeit stielt.

2. Die Stewardess antippen oder an ihrem Kleid zupfen

„Ein einfaches ‚Entschuldigung bitte‘ reicht auch, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen.“

3. Passagiere, die sich die Schuhe ausziehen

Was bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen normal ist – nämlich, dass sich Passagiere die Schuhe ausziehen, sollte in der Luft ein Tabu sein. Den eignen Fußgeruch mit den übrigen Gästen an Bord zu teilen, sei nicht nur unhöflich sondern auch unhygienisch. Denn das innere eines Flugzeugs werde nicht permanent desinfiziert.

4. Stewardessen wie Dienstboten zu behandeln

Wer in ein Flugzeug steigt, sollte seine guten Manieren nicht vergessen. Offenbar scheitert es bei vielen Reisenden schon beim Grüßen. Flugbegleiter kommentieren sarkastisch: „Es sollte keine Überraschung sein, wenn Sie in ein Flugzeug steigen und sie von der Crew begrüßt werden…wahrscheinlich sollten Sie die Begrüßung zurückgeben. Blickkontakt wäre zumindest ein Anfang, aber ein Lächeln und eine Bestätigung wären besser. Alles andere ist einfach unhöflich.



5. Vor der Landung noch schnell auf die Toilette gehen

„Warum genau jetzt? Sie hatten stundenlang die Möglichkeit dazu.“

6. Zeit während der Bestellung verschwenden

Passagiere wissen in der Regel genau, was auf einem Flug passiert. Wenn es um die Bestellung der Getränke geht, sollten sie sich – zumindest nach Ansicht der Flugbegleiter – schon im Vorfeld Gedanken machen. "Weißt, wie du deinen Kaffee nimmst", fordern die Profis. Oder ist die Frage „Kaffee mit Milch und Zucker?“ wirklich so schwer zu beantworten…



7. Vor der Bordküche im Gang herumstehen

Auf einem Langstreckenflug, will sich jeder einmal die Beine vertreten. Aber das permanente herumstehen im engen Flugzeugang treibt das Bordpersonal in den Wahnsinn, weil sie ihre Arbeit nicht ordentlich ausführen könnne. Eine Stewardess schreibt: „Komme ich in Ihr Büro, um Yoga zu machen und rumzuhängen?“

