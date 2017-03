Im Erdowahn

Ja, lasst ihn doch kommen. Einreisen und reden, mitten in einer Demokratie erklären, wie er bei sich zuhause gedenkt, diese abzuschaffen. Und dann, wenn das üble Schauspiel vorüber ist, beginnen wir vielleicht endlich damit, uns ein paar Fragen zu stellen. Fragen, die so viele Politiker gemieden oder gescheut haben. Unter den Tisch gekehrt oder verdrängt. Lassen wir uns dabei nicht ablenken: Die Debatte um Auftrittsverbote für ihn und seine Getreuen ist nur die Kulisse. Der Nebel, hinter dem sich all das verbirgt, was falsch läuft im Verhältnis zur Türkei und den Türken.



Beginnen wir damit, uns zu fragen, wie es sein kann, dass sich die Hälfte der hier lebenden Türken mehr der Türkei als Österreich zugehörig fühlt. Bei keiner anderen Zuwanderergruppe ist dieser Wert auch nur annähernd so hoch. Fragen wir uns auch, warum Tausende von ihnen zwei Staatsbürgerschaften besitzen, was verboten ist, uns aber bis gestern kaum kümmerte, sodass wir bis heute nicht einmal wissen, wie viele solcher Fälle es gibt. Denken wir weiters darüber nach, warum seine Partei hier mit 69 Prozent ein um zwanzig Prozentpunkte besseres Ergebnis erzielte als daheim in der Türkei. Und beginnen, uns dann auszumalen, welche Folgen es hat, wenn die dort immer stärker werdende Spaltung hierher importiert wird.



Und dann blicken wir über den eigenen Tellerrand hinaus auf ganz Europa und sehen ein Geflecht aus Lügen und Heuchelei. Wie ist es möglich, dass seine Türkei weiterhin als EU-Beitrittskandidat gilt? Er, der Europas Politiker und deren Völker in die Nähe von Nazis, Terroristen und Völkermördern rückt, als Partner ?Er, der seit Sommer über 90.000 Menschen festnehmen ließ, mehr als 7.000 Akademiker kündigte, 4.000 Richter des Amtes enthob und 160 Journalisten einkerkerte? Jene heimischen Politiker, die warnten und den sofortigen Abbruch der Beitrittsverhandlungen forderten, wurden in Brüssel belächelt und besänftigt. Realpolitik nennt man das dann wohl in einer Union, die sich sonst so gern auf Humanität und Werte beruft. Sich aber zugleich von ihm erpressen lässt. Mit Flüchtlingen aus einem Krieg, den er erst geholfen hatte, mitzuentfachen. Und deren Zahl und deren Leid er als Waffe einzusetzen begann. Anstatt selbst unsere Grenzen zu schützen, lagerten wir die unschönen Bilder aus und machten uns so von ihm abhängig.

Aber er war doch einst anders, so westlich, so aufgeschlossen, hieß es lange. Ohne zu erkennen, dass er schon immer die Agenda des politischen Islam verfolgte, diese aber in einer säkularen Türkei verbergen musste, bis er mächtig genug war, diese zu Grabe zu tragen. Nun steht er vor dem letzten Schritt, der Ermächtigung zur Autokratie. Und wir vor einigen unangenehmen Antworten.