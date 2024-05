Illustration von erstem "Harry Potter"-Band wird versteigert

Eine Illustration, die für den ersten "Harry Potter"-Band genutzt wurde, soll versteigert werden. Das Auktionshaus Sotheby's setzt für das Gemälde einen Schätzpreis von 400.000 bis 600.000 US-Dollar (373.203,96 bis 559.805,93 Euro) an. Das Bild von Thomas Taylor war auf dem Cover der englischen Erstausgabe von "Harry Potter und der Stein der Weisen" zu sehen, dem ersten Buch der Fantasyreihe.

Der Roman von Autorin J.K. Rowling, der 1997 auf Englisch erschienen war, erzählt vom jungen Harry Potter, der von seinen magischen Kräften erfährt und in der Zauberschule Hogwarts aufgenommen wird. Mit seinen Freunden muss er viele Abenteuer bestehen. Die Illustration zeigt ihn mit Brille und Schal vor dem Hogwarts Express.

Das Gemälde markiere den Beginn seiner Karriere, wurde der Autor und Illustrator Taylor in der Nacht auf Donnerstag in einer Mitteilung von Sotheby's zitiert. "Es erinnert mich auch an die Erfahrung, erstmals Harry Potter gelesen zu haben - als einer der ersten Menschen auf der Welt -, und an den Prozess, das heute ikonische Bild geschaffen zu haben." Taylor brauchte demnach zwei Tage für die Illustration, für die er Aquarellfarben verwendete.

Taylors Arbeit sei eine visuelle Blaupause für den jungen Zauberer gewesen, der seitdem Millionen Menschen auf der Welt inspiriert habe, teilte Richard Austin von Sotheby's mit. Die Arbeit war PA zufolge bereits 2001 von dem Auktionshaus versteigert worden, damals für knapp 86.000 britische Pfund (100.610,68 Euro) Nun soll sie mit anderen Objekten aus dem Literaturbetrieb am 26. Juni in New York erneut unter den Hammer kommen.