Mit einer ungewöhnlichen Begründung hat der Einrichtungskonzern Ikea sein Schaumkonfekt "Godis Paskkyckling" zurückgerufen: Die Süßigkeiten könnten durch Mäuse verunreinigt worden sein, die in eine Lebensmittelfabrik eingedrungen waren, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

In Österreich wurden 231 Sackerln von den betroffenen Chargen verkauft, hieß es.

© Ikea Schaumkonfekt "Godis Paskkyckling"

» Es ist ein notwendiger Schritt, um unseren hohen Standards gerecht zu werden «

Betroffen von dem Rückruf sind alle 100-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (auf der Rückseite der Verpackung zu finden) zwischen dem 23. Oktober 2018 und dem 26. Jänner 2019. Kunden, die das Produkt gekauft haben, könnten es - auch ohne Kassenbon - in jeder Filiale zurückgeben. "Wir sehen diesen Produktrückruf als notwendigen Schritt an, um unseren hohen Standards gerecht zu werden. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten", teilte Ikea in einer Aussendung mit.

