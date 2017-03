Die Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder kürzen? Macht doch Sinn, sind ÖVP, SPÖ und FPÖ überzeugt. Wie kommt der Staat dazu, das Füllhorn über Kindern in den meist östlichen Nachbarstaaten auszuschütten, bloß weil deren Eltern in Österreich arbeiten? Das Leben dort sei weit billiger, weswegen Familienministerin Sophie Karmasin und Außenminister Sebastian Kurz ein Gesetz zur Indexierung nach den Lebenshaltungskosten in diesen Ländern erarbeiteten. Die Ersparnis: immerhin 100 Millionen Euro. Ein Betrag, den Bürgerliche sonst für Peanuts halten, sobald jemand nur einmal Erbschafts- oder Vermögenssteuer schreit.

Peanuts, also beschämend geringe Summen, sind es, die moderne osteuropäische Wanderarbeiter hierzulande mitunter verdienen. Pflegerinnen, die sich Tag und Nacht in fremden Häusern um deren betagte Bewohner kümmern, kommen auf rund 900 Euro. Sie sind es meist, die ihre Kinder in der Heimat zurücklassen, um hierzulande eine Arbeit zu verrichten, die jedem Respekt abnötigt, der sie nur einen Tag dabei beobachtet. Das Kindergeld wurde da bisher als willkommene staatliche Zusatzentschädigung gesehen, von der in Teilen Osteuropas ganze Familien und halbe Dörfer lebten. Was einer indirekten, wohl aber auch effektiveren Form der Entwicklungshilfe gleichkommt.

Doch der Zweck der Familienbeihilfe kann nicht in der staatlichen Subventionierung ausländischer Billigarbeitskräfte sowie deren schlecht zahlender Arbeitgeber liegen. Vielmehr hat die Öffnung des Arbeitsmarktes für die Bürger der neuen EU-Staaten Jahre später ein doppelt gebrochenes Versprechen an den Tag gelegt. Prognosen, die großen Lohnunterschiede würden zu keinem massiven Zustrom von Arbeitskräften von dort führen, waren nichts als wohlgemeinte Beschwichtigungen, die jeden, der sich damals Experte nannte, heute beschämen sollten. Der Zustrom führte hierzulande zu stagnierenden Einkommen, mehr Arbeitslosigkeit und größerer Konkurrenz gerade im Niedriglohnbereich. Ebenso in der Kategorie Beschwichtigung landen die Annahmen, das Lohnniveau in den neuen EU-Staaten würde sich rasch dem Österreichs angleichen.

Dass es in Wahrheit zehn Jahre dauerte, bis diese beiden Erkenntnisse reiften, stellt den Verantwortlichen kein gutes Zeugnis aus. Dass sie nun aber zuerst die Kinder der Betroffenen für das eigene Versäumnis bestrafen, macht es kaum besser. Denn für ein rumänisches Kind sind 70 Euro Unterschied keineswegs Peanuts. Und für dessen Eltern unter Umständen ein weiterer Grund, gleich ganz nach Österreich zu übersiedeln. Mit Folgekosten im Bildungssystem, die jede Ersparnis wieder aufheben würden.