Igel brauchen Natur

Allabendlich hat Kater August einen Gast: Pünktlich bei Einsetzen der Dämmerung nähert sich ein kleiner Igel Augusts Schüssel mit Katzenfutter. Der Kater weiß, dass er dem kleinen Gesellen beruhigt den Vortritt lassen kann. Zum einen will er mit dessen Stacheln nicht in Berührung kommen, zum anderen kann er sich auf die Menschen in seinem Haushalt verlassen: Sie achten darauf, dass zu seinen Speisezeiten stets frisches Futter serviert wird, besonders, wenn auch Igel an die Tafel kommen. Denn die Vertreter des Spezies Erinaceus roumanicus haben andere Tischmanieren als noble, feline Wesen. Die meisten Igel nehmen in der Schüssel Platz und verzehren das Umliegende.

Doch nicht alle Igel haben das Glück, sich in einem Freigängerkatzen-Haushalt für den Winterschlaf, den sie je nach Witterung Ende Oktober, oft erst auch im November antreten, rüsten zu können.

Viele Spätgeborene, jene, die im September zur Welt gekommen sind, brauchen oft menschliche Hilfe, um die nötigen Fettreserven anlegen zu können. Wer in diesen Wochen einen Jungigel in seinem Garten findet, sollte ihn über mehrere Tage beobachten. Hat er bereits ein Gewicht von 200 bis 300 Gramm angesetzt, reicht es, ihm Dosenfutter für Katzen in Verbindung mit Igelfutter anzubieten. "Keinesfalls sollte man einem Igel Milch geben", erklärt Hans Frey von der Eulen-und Greifvogelstation Haringsee (EGS) im Marchfeld, NÖ. Laktoseintoleranz führt bei Igeln oft zum Tod.

Igel, die sich noch bei frostigem Wetter im Freien aufhalten und sich nur noch taumelnd fortbewegen, sollten geborgen und zum Tierarzt gebracht werden. Auch die EGS nimmt Igel in Not auf. Im Vorjahr wurden von Hans Frey und seinem Team 200 Igel versorgt.

Jeder Gartenbesitzer kann aber selbst für die Schädlingsbekämpfer sorgen, vorausgesetzt, er lässt wirkliche Natur zu. Manche Sträucher sollte man wuchern lassen, denn in dichtem Gesträuch und in Laubhaufen können gesunde Igel natürlich überwintern.

Wer den stacheligen Gartenbewohnern zusätzlichen Komfort bieten will, kann dies ohne großen Aufwand tun. Es reicht, einen vor Wind und Regen geschützten Platz unter einer Terrasse mit Styroporplatten auszulegen. Für die Einrichtung sorgen die Igel selbst. Im Sommer werden sie lästige Insekten und Schnecken in Schach halten. Und das kann man nicht hoch genug vergüten.

