Wächter der Meere, Wegweiser der Schifffahrt, Wahrzeichen der See – Leuchttürme sind die vielleicht markantesten Bauwerke der Küste. Als Unterkunft im Urlaub gelten sie bisher als Exoten, dabei ist die Auswahl gar nicht so klein. Von Istrien und dem Norden Hollands über das irische Cork bis zur Küste Maines – versprechen sie einen unvergesslichen Aufenthalt.

Leuchtturm in Pula

Der Leuchtturm am Kap Verudica liegt nur vier Kilometer vom historischen Zentrum Pulas entfernt. 1877 errichtet, wurde er – wie die meisten Bauwerke seiner Art an der Adriaküste – vollständig automatisiert. Der Legende nach sind am Ufer vor dem Leuchtturm Goldmünzen des römischen Kaisers Vespasian vergraben, die er der Sage nach den Bauherren eines Amphitheaters schuldig war. 2012 wurde das ehemalige Leuchtturmhaus renoviert und bietet laut dem Reiseanbieter für Ferienhausurlaub “FeWo-direkt“ nun bis zu sechs Personen Platz.

© FeWo-direkt

Leuchtturm-Cottage in Trabolgan

Der idyllisch auf einer Landspitze gelegene Leuchtturm am Roches Point wurde im Jahr 1835 in Betrieb genommen. Heute haben Gäste vom frei stehenden Leuchtturm-Cottage aus eine fantastische Aussicht auf den Atlantik und den Cork Harbour, den zweitgrößten Naturhafen der Welt.

Leuchtturm in Rügen, Deutschland

Der 2011 neu erbaute Leuchtturm bietet seinen Gästen einen außergewöhnlichen Panorama-Blick und liegt 350 Meter vom Ostseestrand entfernt. In diesem Fünf-Zimmerhaus in Breege können bis zu sechs Personen übernachten.

© FeWo-direkt

Küstenwachturm in Huisduinen

Diese einzigartige Ferienwohnung in Nordholland liegt in einem ehemaligen Küstenwachturm. Beim Umbau wurde darauf geachtet, den Originalcharakter des Bauwerks zu erhalten. Vom Sofa im 5. Stockwerk aus können Feriengäste per Fernglas nach Robben Ausschau halten oder sich auf die Balustrade wagen, die den gesamten Turm umgibt.

© FeWo-direkt

„Lighthouse“ in Kittery Point, Vereinigte Staaten

Rund eine Autostunde von Boston entfernt, liegt Kittery, die älteste Stadt Maines – Heimat der Hummerteiche, Jachthäfen und idyllischen Wasserstraßen. Hier hat sich der Eigentümer dieses Ferienhauses seinen eigenen Leuchtturmtraum errichtet. Direkt am Ufer des Chauncey Creek gelegen, entspannen Reisende hier auf 370 Quadratmetern Wohnfläche mit eigenem Bootssteg und Aussichtsturm.

© tripping.com partner Network

Leuchtturm in Jezera, Kroatien

Sehr idyllisch liegt der Leuchtturm in Jezera auf der kroatischen Insel Murter. In den 1950er Jahren ist das Kind des damaligen Leuchtturmwärters im Boot geboren worden, da er es mit seiner schwangeren Frau nicht mehr rechtzeitig ans Festland geschafft hatte. Heute genießen die Gäste in dieser Ferienunterkunft einen entspannten

Wohnleuchtturm "Leuchty" Wismar, Deutschland

Zwischen Lübeck und Wismar befindet sich der Wohnleuchtturm Leuchty direkt an der Mecklenburgischen Ostseeküste. Der modern eingerichtete Leuchtturm hat eine Fläche von 110 Quadratmetern und verfügt über einen eigenen Strandkorb sowie eine geräumige Dachterrasse mit Meerblick. In den drei Schlafzimmern können bis zu sechs Personen übernachten.