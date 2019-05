Stark sein für ihre Familie, auch wenn sie nach den aktuellen Geschehnissen müde ist, lautet der aktuelle Leitspruch von Philippa Strache. Sie steht zu ihrem Mann, der nach dem Ibiza-Video seine Karriere in der FPÖ vorerst beenden musste. Ihre Haltung kommt bei Fans gut an.

In einem TV-Interview auf Puls4 stand Philippa Strache vor wenigen Tagen erstmals Rede und Antwort. Kein leichter Schritt für die junge Mutter, die mit dem kompromittierenden Videomaterial ihres Mannes leben muss. Eine Botschaft war ihr aber wichtig und die betonte sie während ihrem Auftritt mehrmals:



» Mein Mann war ein Opfer «

"Mein Mann war ein Opfer“. Opfer von einem Lockvogel, der laut Philippa Strache, eine lettische Prostituierte gewesen sein soll. „Viele Suggestivfragen“ habe der Lockvogel Heinz-Christian Strache gestellt.

Keine Ehekrise

Dass sie ihrem Ehemann Rückendeckung gibt, kommt auf ihren persönlichen Accounts in sozialen Netzwerken - bei ihren Fans - gut an. Schnell machte sie den Gerüchten, dass sie ausgezogen sei, den Garaus. Auch wenn die Enttäuschung über das Verhalten ihres Mannes im ersten Moment groß war - die kolportierte Ehekrise blieb aus. "Die letzte Woche war eine Achterbahn. Da ist man zuerst nur Passagier. Langsam kommt man wieder auf die Füße", beschrieb sie ihre Gefühle. Ja, es seien Tränen geflossen, es war eine eine Ausnahmesituation, erklärt sie im Interview mit "oe24.TV".

Viel Lob für Philippa

Ihre medialen Auftritte kommen - zumindest bei ihren Fans - sehr gut an. Liest man die Kommentare auf ihrem Instagram-Profil, so wird schnell klar, dass ihr die User für ihr Verhalten Respekt zollen. "Kopf hoch, es wird alles gut, du bist eine bewundernswerte Frau", heißt es dort etwa.

» Wahre Liebe erkennt man erst in schlechten Zeiten «

Eine Userin schreibt: "Wahre Liebe erkennt man erst in schlechten Zeiten... und diese Liebe hat man beim gestrigen Interview gespürt. Du bist eine wahnsinnig starke Ehefrau und eine noch bessere Mutter. Liebe Philippa, bitte lass dich nicht unterkriegen, du bist wundervoll. Ich wünsche dir und deiner Familie in dieser Zeit Stärke und eine rasche Aufklärung." Und dieses Statement unterstützen viele weitere Follower. "Mehr kann man zu so einer tollen Frau und Mutter nicht sagen - Respekt."

Nicht unterkriegen lassen



Während die Fans sie mit Zuspruch aufmuntern, versucht Familie Strache mit Unterstützung von Anwälten die Wahrheit in der Ibiza-Affäre ans Licht zu bringen. Eine große Aufgabe. Doch auch in dieser Angelegenheit gibt es mutmachende Worte aus den sozialen Netzwerken: "Nicht unterkriegen lassen, sondern mit erhobenem Kopf voraus."