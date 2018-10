Es gibt Frauen, die ihren Büstenhalter äußerst selten waschen, andere waschen ihn nach jeder Nutzung. Die Meinungen darüber, wie oft der BH gereinigt werden muss, gehen weit auseinander. Auch auf der US-Website mumsnet.com diskutierten Frauen über diese Frage. Auch hier herrscht kein Konsens, wenn es um die Frage geht wie häufig ein BH in die Waschmaschine muss. Klar ist: Wie oft der BH gewaschen werden sollte, hängt von der Tragehäufigkeit und von Verwendungszweck ab.

Waschregel für Sport-BHs

Sport-BHs sollten nach stark schweißtreibenden Workouts in die Wäsche. Die sich auf dem Stoff bildenden Bakterien sorgen nicht nur für einen unangenehmen Geruch, sondern können beim mehrmaligen Tragen des Models auch zu Pickelchen auf dem Dekolleté führen.

Waschregel für normale BHs

Beim normalen BH gilt die goldene Regel: Nach drei- bis sechsmaligem Tragen sollte er gewaschen werden. An sehr heißen Sommertagen kann er je nach persönlichem Empfinden öfter gereinigt werden.

Was man beim Waschen beachten sollte

Beim Waschen gilt es aber ebenfalls einiges zu beachten. Idealerweise sollten Sie Ihren BH per Hand waschen. Falls das nicht möglich ist, sollten Sie ihn wenigstens in einen Wäschebeutel packen und ihn schonend in der Waschmaschine waschen. Anschließend gilt es, den BH an der Luft zu trocknen, denn nur so wahren Sie die Form des BHs.

Tipps: "Wie wasche ich meinen BH per Hand?"

1. Sortieren und waschen Sie ihre BHs nach Farbe (schwarz, weiß, rot und farbig).

2. Nutzen Sie lauwarmes Wasser und vorzugsweise Waschmittel für feine Stoffe.

3. Lassen Sie Ihren BH für einige Minuten einweichen anstatt ihn sofort zu waschen. Lassen Sie ihn allerdings nicht zu lange einweichen (besonders wenn Sie mehrfarbige BHs waschen).

4. Spülen Sie ihren BH mit kaltem Wasser ab.