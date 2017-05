"Wohlbefinden" ist eine recht kompakte Übersetzung des Wortes, das im Norwegischen seinen Ursprung findet. Die Dänen eigneten sich Hygge gegen Ende des 18. Jahrhunderts an und entwickelten daraus einen für sie typischen Lebensstil. Heute kann Hygge in alle möglichen Kontexte integriert werden und schwappt aufgrund seiner momentan inflationären Verwendung bereits in nicht-skandinavische Sprachen über. So wird Hygge auch hierzulande zum gängigen Synonym für eine glückliche Lebensführung, Gemütlichkeit und ein ebensolches Wohngefühl. Lesen Sie hier, wie es auch bei Ihnen daheim so richtig hyggelig werden kann.

1. Feuer

Ideal bei Sommergewittern oder an bewölkten, windigen Tagen: Ganz gleich, ob als sanft flackernde Kerzenflamme oder als beruhigend knisternder Wärmespender aus dem Kamin, das Element Feuer trägt enorm zu einem hyggeligen Wohngefühl bei. Verzichten Sie bewusst auf LED-Lämpchen und greifen Sie stattdessen zu Kerzen in farblich ruhigen Tönen wie Braun oder Grau. Verteilen Sie großzügig mehrere davon im Raum, um so punktuelle Lichtquellen zu schaffen. Das gedämpfte, natürliche Licht unterstützt unseren Geist dabei, die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und zu entspannen.

2. Besser in Pastell

Einen ähnlichen Effekt erzielen pastellfarbene Akzente in Form von Vorhängen, Kissenbezügen, Plaids oder Wandfarben. Kombinieren Sie nur wenige Schattierungen miteinander, um eine Reizüberflutung zu vermeiden. Denken Sie daran, wie vielen zumeist sehr grellen und knalligen Farberlebnissen Sie tagtäglich in der Außenwelt ausgesetzt sind. Ihre Augen und Ihr Innenleben werden es Ihnen danken, wenn sie sich zum Tagesausklang davon erholen dürfen.

3. Wohnen Sie natürlich weich

Ganz gleich, ob Sie generell auf hochwertiges und hochpreisiges Interieur setzen oder doch lieber beim Schweden von nebenan einkaufen, achten Sie für ein Hygge-Wohngefühl auf Weichheit und Naturmaterialien. Schaffelle, Wolldecken, grobe, unbehandelte Holztische, aber auch Topfpflanzen und ein frühlingshafter Blumenstrauß auf dem Coffee Table wirken sich positiv auf unser Wohlgefühl aus.

Das Sofa ist zumeist der zentrale Ort in unserem Zuhause. Darauf lassen wir uns fallen, auch im übertragenen Sinne. Wir finden auf ihm – innere – Ruhe. Auch wenn Clean Chic und minimalistisches Avantgarde gerade in sein sollten, bestehen Sie beim Kauf auf Entspannungsfaktoren wie eine ergonomische Form und eine ebensolche Polsterung.

4. Mauern müssen nicht immer Grenzen setzen

Öffnen Sie bei warmem Wetter die Fenster, ziehen Sie die Vorhänge beiseite und laden Sie Sonnenstrahlen, Vogelgezwitscher und Kinderlachen in Ihr Wohnzimmer ein. Frühstücken Sie, sofern Sie einen Balkon, eine Terrasse – oder noch besser: einen Garten – Ihr Eigen nennen, so oft wie möglich draußen. Dekorieren Sie Ihre Wände mit Naturfotografien, die Sie idealerweise selbst auf Reisen geknipst haben. Auch ruhebringende, abstrakte Kunst, Landschaftsmalerei oder Stillleben lassen unsere Seele beim Betrachten baumeln. Beachten Sie: Schnappschüsse von den Kindern, mit Freunden und Familie lassen unser Herz zwar höher schlagen, sind dem Hygge-Gefühl allerdings gerade deshalb abträglich. Finden Sie darum einen Platz in Ihrem Zuhause, den sie für solche Erinnerungen reservieren: eine Wand im Kinderzimmer, die Kühlschranktüre oder eine Ecke in der Nähe des Eingangsbereiches. Hier finden all Ihre fröhlichen und liebevollen Bilder eine würdige Heimat und lassen dennoch viel Raum über für harmonische Wandkonzepte.

5. Leisten Sie sich ein skandinavisches It-Piece

Jetzt wird’s richtig teuer. Design-Interieur aus den Nordländern kostet ... viel. Der äußerst gemütliche und zeitlose Egg Chair des Dänen Arne Jacobsen schmälert Ihr Konto bei Erwerb um rund 5.000 Euro. Wenn Sie jetzt schwer schlucken müssen und sich fragen, ob es diesen Klassiker nicht auch günstiger gibt, können wir Ihnen mitteilen: Oh ja! Schauen Sie zum Beispiel mal auf www.muloco.com. Dort finden Sie hochwertige Replika dieses Design-Urgesteins um etwa 800 Euro.

© Shutterstock.com Egg Chair von Arne Jacobsen

Möbelstücke wie der Egg Chair oder aber auch der Panton-Stuhl des gleichnamigen schwedischen Interieur-Gurus zeichnen sich durch bewusste Linienführung aus. Subtil und unaufdringlich harmonisieren sie so wunderbar mit dem Hygge-Wohnstil.

6. Hygge hören

Folgen Sie unserem Hygge-Hack Nummer vier und genießen Sie Ihr Sonntagsfrühstück bei Sonnenschein draußen, dann legen Sie bitte gleich auch Hygge-Musik auf. Spotyfy oder YouTube bieten dafür unzählige Playlists an. Wir haben für Sie einige – natürlich original skandinavische – Hygge-Songs zum Reinhören vorbereitet:

7. Finde Frieden

Seine Wohnung hyggelig einzurichten, kann der erste Schritt sein, in den dänischen Lifestyle des Gemütlichen und Ruhigen einzutauchen. Unsere Hacks eins bis sechs erweisen sich jedoch als wirkungslos, entwickelt sich nicht auch die innere Einstellung parallel zum neu gestalteten Zuhause.

© Shutterstock.com

Hierbei gilt Hygge nicht mit Wellness zu verwechseln. Hygge betont das Miteinander, soziale Wärme und familiäre Momente, während Wellness sich primär auf das persönliche Wohlbefinden fokussiert und das soziale Umfeld außer Acht lässt.

Hygge-Anhänger fordern dazu auf, das Leben und damit auch unser Zuhause aktiv (mit) zu gestalten – ohne Druck, ohne Eile: Panta rei quasi. Menschen, die Hygge leben, sind dankbar für das, was sie haben. Der innere Drang mehr und noch mehr haben zu wollen oder zu sein, der fällt weg. Wer es hyggelig mag, bevorzugt eine friedvolle Umgebung. Das Drama wird auf später verschoben, Politik ist irrelevant. Der Mensch zählt und ebenso der bewusste Genuss des Lebens; gerne mit Kaffee und Kuchen – und das am besten mitten in Kopenhagen, der offiziellen Hygge-Heimat. Hygge hängt also mit Harmonie und Komfort zusammen, besteht auf Achtsamkeit und den Schutz der Familie und des sozialen Umfeldes. Lassen Sie es auf einen Versuch ankommen und machen Sie es sich zuhause hyggelig – und damit meinen wir auch Ihr inneres Daheim.

Buch-Tipp: "Hygge – ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht" von Meik Wiking, Ehrenwirth Verlag