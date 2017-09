Seit Ende August schneidet sich ein Wirbelsturm nach dem anderen seinen Weg durch die Karibik in Richtung US-Festland. "Im Moment ist Hurrikan 'Maria' im Anlauf auf die Kleinen Antillen", sagte TUI-Österreich-Chefin Lisa Weddig am Montag in Wien. Die Insel Guadeloupe bereitet sich auf den Durchzug vor; die Schulen bleiben geschlossen. "Wir lassen noch gratis umbuchen und stornieren," so Weddig.

"Die Dominikanische Republik ist verschont geblieben", ist die Geschäftsführerin des größten Reiseveranstalters in Österreich erleichtert. "Verständlicherweise ist Angst da." Aus Kuba hat die TUI etwa 600 österreichische Urlauber zurückgeholt. Der Reiseanbieter "hat Geld in die Hand genommen", berichtete Weddig. "Im Moment, im September und im Oktober, finden Umbuchungen statt."

Vor eineinhalb Wochen wurden die französischen Karibikinseln Saint-Martin und Saint-Barthelemy vom Hurrikan "Irma" verwüstet, nachdem "Harvey" Ende August Texas überschwemmt hatte. Die Stürme forderten auch zahlreiche Todesopfer.

Im heurigen Sommer erzielte die TUI in Richtung Dominikanische Republik gegenüber dem Vorjahr beim Buchungsumsatz bisher ein Plus von 12 Prozent. Die Saison läuft noch bis Ende Oktober. Generell sei die Karibik aber "eher ein Winterziel". Das gilt für alle Destinationen, die über Fernflugstrecken erreichbar sind - wie etwa auch die Malediven und Thailand.

Die ersten Buchungswochen für den Winter 2017/18 sind vorbei. "Die Österreicher bleiben reisefreudig", resümierte die TUI-Österreich-Chefin unter Verweis auf einen Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr von 26 Prozent. Die Reiselust befeuern sollen auch die zum Teil günstigeren Preise - im Schnitt wurden diese "durch guten Einkauf um 3 Prozent gesenkt". Billiger als im Vorjahr ist der Winterurlaub etwa in Ägypten (minus 2 Prozent), Spanien (minus 3 Prozent) und in der Dominikanischen Republik (minus 2 Prozent).

Zu den Top-5-Winterreisezielen bei dem Reiseveranstalter gehören die Malediven mit einem Buchungsplus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Kanaren (plus 9 Prozent), Thailand (plus 35 Prozent), Mauritius (plus 27 Prozent) und die Dominikanische Republik (plus 35 Prozent). Die Hälfte der Buchungsumsätze im Winter erzielt die TUI in fernen Destinationen.

Der Reisekonzern ist jedenfalls für weiteres Wachstum in diesem Winter gerüstet: "Wir haben unser Flug- und Hotelangebot ausgebaut." Die Hotelkapazitäten wurden von 75.000 auf 150.000 Häuser verdoppelt, die weltweiten Flüge ab Österreich um 20 Prozent auf 89 pro Woche aufgestockt. Bei Buchungen bis Ende Oktober können Urlauber teilweise 30 Prozent der Hotelkosten sparen, bei den Flügen gebe es ebenfalls Frühbucherrabatte.

Seit zwei Wochen ist auch bereits zum Teil der Sommer 2018 buchbar - "so früh wie nie", betonte Weddig. Den Anfang bei den bereits zur Verfügung stehenden Destinationen macht Griechenland, das schon im heurigen Sommer das meistgebuchte Zielgebiet der österreichischen TUI-Kunden war und mit einem Buchungsplus von 25 Prozent abschloss. Die Zahl der Hotels war auf 3.000 Häuser verdoppelt worden. "Das, was wir bei der Türkei in den letzten beiden Jahren verloren haben, haben wir aufholen können", berichtete die Touristikerin.