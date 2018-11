Seine sichere Anstellung bei der Asfinag gab der Öberösterreicher Christian Wöss vor vier Jahren auf um sich voll und ganz auf seine Leidenschaft zu konzentrieren: Den Hundesport Agility.

Inzwischen organisierte er über 100 Turniere pro Jahr, ist zusammen mit seinem Kollegen Stefan Zaleschak Schirmherr des österreichischen „Hundetage Cup“ und hat in Neuhofen an der Krems eine der modernsten Hundesporthallen Österreichs eröffnet. Im Interview erklärt er worauf es beim Hundesport ankommt.

© AFP or licensors

1. Woher kommt Agility?

"Der Hundesport hat sich aus dem englischen Reitsport entwickelt“, sagt Agility-Trainer Christian Wöss. Bei Agility gehe es um das fehlerfreie Absolvieren eines Hindernis-Parcours in einer bestimmten Zeit. Bewertet werden dabei sowohl Schnelligkeit als auch Präzision. Das Wort "Agility" hat seinen Ursprung im Englischen und heißt auf Deutsch "Beweglichkeit".

2. Hundesport – warum eigentlich?

Manche Hundehalter stellen sich die Frage, ob Hundesport unbedingt notwendig ist, wo sie doch ohnehin jeden Tag Gassi gehen. Hundeprofi Wöss klärt auf: "Am Anfang ist die Erziehung am wichtigsten. Die Grundkommandos wie ‚Sitz‘ ‚ ‚Platz‘ , ‚Steh‘ und ‚Aus‘ müssen sitzen, bevor man überhaupt an Hundesport denken sollte.“

3. Wie viel Denkarbeit steckt im Agility?

Der Hund muss beim Agility -Sport richtig funktionieren und wahre Kopfarbeit leisten. "Leider wird der Grundgehorsam von Hunden in Österreich stark vernachlässigt“, weiß er. Es fehle vielen Hundebesitzern schlicht am Hausverstand. Die Beißkorbpflicht für Listenhunde sieht er dennoch kritisch "Es dürfen keine Hundeattacken passieren, das ist klar. Aber nur weil ein Hundeführer versagt, dürfen nicht alle bestraft werden." Nochmal: Der Grundgehorsam beim Hund ist das Wichtigste. Er muss bereits antrainiert sein, bevor es mit Agility losgehen kann.

© Christian Wöss Agility-Trainer Christian Wöss

4. Für welche Hunderassen eignet sich Agility?

Im Grunde eignet sich fast jeder Hund. Besonders lauffreudige Hunderassen wie beispielsweise der Border Collies lieben den Bewegungssport. Häufig bei Turnieren der jeweiligen Größenklasse dabei sind auch Australian Shepherds, Shelties, Bommies und Terrier.

5. Was muss der Hundehalter mitbringen?

Der Hundehalter muss Lust auf Bewegung und Arbeit mit dem Hund haben. Denn viel entscheidender als die Rasse ist, dass Hund und Mensch ein eingespieltes Team sind. „Beim Agility folgt der Hund hauptsächlich der Körpersprache des Hundehalters. Sobald man eine unkontrollierte Bewegung macht oder den Blick wechselt, macht der Hund auch einen Fehler – alles ist auf Geschwindigkeit aufgebaut “, so Wöss.

6. Welche alt muss ein Hund für Agility sein?

Experten sind sich einig, dass man seinen Vierbeiner erst ab einem Alter von zwölf Monaten an den Hundesport heranführen sollte, damit sich keine Wachstumsstörungen oder orthopädischen Verletzungen einstellen. Für die Teilnahme an Turnieren müssen die Hunde älter als 18 Monate sein.



7. Stellt der Jagdtrieb ein Hindernis da?

"Der Jagdtrieb, wie ihn etwa ein Cocker Spaniel hat, ist kein Hindernis. Denn dieser ‚Trieb‘ bedeutet immer Geschwindigkeit, eine der wichtigsten Komponenten im Agility. Einzige Einschränkung: Der Tunnel – eines der Gerät im Parcours - ist nur 60 cm hoch. Hunde müssen natürlich durchpassen.

8. Welche Agility Geräte gibt es?

Von Tunneln* und Wippen*, über Reifen* und Slalomstangen* bis hin zur Koordinationsleiter* ist alles dabei. Zum Üben kann für den kleinen Parcours im eigenen Garten gibt es im Fachahandel eine große Auswahl. Aber Vorsicht: Wer auf eigene Faust „Agility“ trainiert, kann Hunden auch falsch anleiten. Es lohnt sich vorab an professionellen Trainings teilzunehmen. Bei offiziellen Turnieren in Österreich sind pro Parcour zwischen 18 und 22 Geräten aufgestellt. Die Strecke ist im Schnitt 160 bis 200 Meter lang.

Ein Dog Agility Starter-Set* gibt es hier.

9. Was sind die wichtigsten Agility-Hindernisse?

Beim Agility-Training müssen die Hunde Hindernisse der verschiedensten Art überwinden. Bei einigen, den so genannten Kontaktzonenhindernissen (Wippe, Schrägwand und Laufsteg), müssen sie zusätzlich am Anfang und Ende eine markierte Kontaktzone berühren.

10. Wie weit verbreitet ist Agility in Österreich?

Die Agility-Szene ist hierzulande sehr stark. „Jedes Wochenende finden in Österreich 2 bis 3 Turniere statt“, weiß Hundeprofi Wöss. Für die Qualifikationen der Weltmeisterschaft gab es 250 Starter aus Österreich. Die älteste Teilnehmerin ist 75 Jahre alt.



11. Wie viele Frauen machen Agility?

Rund 80- 90 Prozent der heimischen Agility-Sportler sind Frauen. „Bei meinen Seminaren, die meist aus zwölf Leuten bestehen, ist meist nur ein einziger Mann dabei“, sagt Wöss. Seine Erklärung für die hohe Frauenquote ist simpel: „Frauen machen einfach mehr mit Hunden.“

12. Wie viel kostet ein Agility-Training?

In der Hundesportarena von Christian Wöss kosten Einzelstunden (1 Hund / 75 Min) mit Trainer 70 €. Wer nur die Halle samt Parcours in Anspruch nimmt, zahlt 33 €. Tipp: Abo Preise sind günstiger.

13. Wie funktioniert die Anmeldung für „Österreichs Hundetage Cup“

Wer bei dem Turnier, das auf der Hundemesse in St.pölten, mitmachen möchte muss sich bis eine Woche vor Turnierbeginn anmelden. Das läuft ähnlich wie bei anderen Hundesport-Events über die Plattform „dognow“ ab. Die Hundehalter müssen über eine Leistungskarte verfügen, Hunde müssen älter als 18 Monate sein. Aktuell sind schon 205 Teams registriert. Sobald Hundehalter die Begleithundprüfung gemacht haben, bekommen Sie eine Leistungskarte. In diesen werden dann die Ergebnisse, Erfolge und Misserfolge (wie Disqualifikationen) des Hund-Mensch-Teams von sämtlichen Prüfungen und Hundesportarten dokumentiert.

"Österreichs Hundetage" - Neue Hunde Messe

In St. Pölten findet Ende November erstmals "Österreichs Hundetage" statt. Eine Messe die sich - im Gegensatz zu anderen Haustiermessen - ausschließlich dem Thema Hund verschreibt. "Bei uns geht es nur um den Hund und den Hundesport. Wir sind keine Rasseausstellung", kündigt Veranstalter Jochen Auer sein neues Messekonzept an.

© 2018 Getty Images

Von Barfen bis zum beheizten Hundebett

Besucher erwarten neben Showeinlagen der österreichischen Rettungshundebrigade und einer Vorführung von Lukas Pratschker und seinem Hund Falco (Gewinner der deutschen Show "Das Supertalent) viele Neuheiten rund um das Thema Hund.

News verlost 5x2 Karten für die Hunde Messe

Von handgefertigten Halsbändern über ortophädischen Hundebetten bis hin zu Magnetmatten zur Regneration nach dem Hundesport sind Aussteller auf der Messe zu finden. Auch das Thema Ernährung wird groß geschrieben. Auf der Messe können sich die Hundefreunde über getreidefreie Ernährung, Barfen und Selbstgekochtes für den Hund in Lebensmittelqualität erkundigen.

Mitmachen und Gewinnnen

Österreichs Hundetage - Hunde Messe & Hunde Sport

Wann : 24. und 25. November 2018

Wo : VAZ - St. Pölten

Öffnungszeiten : täglich 10:00 bis 18:00

Preise : Erwachsene 13 €, Hunde 3 € (Der Hundeeintritt kann bei der Messe als Gutschein eingelöst werden)

© beigestellt

Ja, ich möchte an der Verlosung teilnehmen: * Anrede * Vorname * Nachname * Straße * Hausnummer * PLZ * Ort * E-Mail * Telefon Gewinnspiel-Code (optional) TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die Gewinner werden durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der VGN Medien Holding [und expliziter Kooperationspartner] sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 14 Jahre. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme einverstanden, dass ihr Name und ein allfälliges Siegerfoto im Magazin News und auf www.news.at unentgeltlich veröffentlicht werden darf, sowie dass deren oben angegebene Daten zwecks Zusendung des Preises an den Sponsor des Preises ([expliziter Kooperationspartner]) weitergegeben werden darf. Die VGN News Medien Holding GmbH und die news networld internetservice GmbH als Veranstalter dieses Gewinnspiels haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Einsendeschluss: 20.11.2018, Druckfehler & Irrtümer vorbehalten. ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG: Ich stimme zu, dass die VGN Medien Holding GmbH, die news networld internetservice GmbH und die Verlagsgruppe Medienservice GmbH die von mir oben angegebenen personenbezogenen Daten zwecks Übermittlung von Informations- und Werbematerial über deren Magazine und Online-Medien, für Marketingmaßnahmen (Gewinnspiele, Veranstaltungen, Newsletter für deren Waren und Dienstleistungen) sowie für Abo- und Sonderwerbeaktionen verarbeiten und mich zu den vorgenannten Zwecken via SMS, E-Mail, Telefon, Post kontaktieren und diese Daten zu denselben Zwecken an [expliziter Kooperationspartner] weitergeben darf. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per Mail an datenschutz@vgn.at widerrufen. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalte ich in der Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.vgn.at/datenschutzpolicy.

*Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.